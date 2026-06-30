Exclusiva | Andrea de la Torre, sobre Carolina Perles: “Ha quedado claro quién está haciendo caja”

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Carolina Perles, la que fuera mujer de José Luis Ábalos, se sentó en el plató de ‘¡De viernes!’ tras conocer la sentencia del padre de sus hijos y enseñó los tensos mensajes que ha intercambiado con Andrea de la Torre, la actual pareja del exministro.

‘Vamos a ver’ ha podido hablar en exclusiva con Andrea de la Torre, quien ha reaccionado a las declaraciones de Carolina Perles: “Ha quedado claro quién está haciendo caja, atacando encima a las dos únicas personas que le ayudan con todo lo que tiene José fuera. Se la veía muy sonriente y feliz, nosotros no estamos tan alegres. Todo lo que dijo es falso, y lo de paterno filial, en fin... no me conoce de nada ni mi relación”.

Además, añade: “Me da exactamente igual lo que diga de mí. Se basa únicamente en lo que lee en la prensa. Culpa mía ser más joven que ella, ya lo siento. Ni lo que tiene que entender, no es su vida, es la nuestra. Al final es ella la que se está buscando problemas desde el punto de vista penal, flaco favor le están haciendo algunos compañeros”.

Andrea de la Torre: "Tendré que ir pensando en hacer mi vida porque esto va a ser larguísimo, pero dejarle así es duro"

Por otro lado, aclara en qué punto se encuentra su relación con el exministro: “Hablamos todos los días, está bien... Tendré que ir pensando en hacer mi vida porque esto va a ser larguísimo, pero dejarle así es duro. No es que lo esté planteando ya, pero veo que es una realidad que tendrá que llegar en algún momento. Siempre me ha dicho que es demasiado duro y que si quiero hacer mi vida no hay ningún problema y que lo entendería, pero teníamos esperanzas en que esto fuese bien”.

Andrea también desvela que el exministro mantiene relación con sus cinco hijos y que él está en contra de las declaraciones públicas de su expareja: “Con los cinco tiene relación, habla con cada uno por separado. Le han pedido varias veces que pare y además que no los mencione. Hace muchos años ya que no está en la vida de su padre. Y para dar detalles públicamente de la vida de los menores de edad hace falta el consentimiento de ambos progenitores. Él está en contra y así lo ha trasladado a la dirección de algunos programas”.