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La Junta Electoral autoriza el uso del DNI electrónico para votar en los comicios del 29N

La aplicación para descargar el DNI digital: las confusiones que tienes que evitar en las tiendas de Google y Apple
. Europa Press. Europa Press
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La Junta Electoral Central (JEC) ha levantado la suspensión del uso de la aplicación MiDNI para identificarse y votar con el DNI electrónico el 29 de noviembre, tras garantizar el Ministerio del Interior que las mesas electorales tendrán los medios técnicos para verificar la identidad de los electores.

Así lo ha acordado la JEC en su reunión de este jueves tras confirmar que las mesas contarán con un dispositivo con cámara y navegador que incorporará el verificador QR de la web oficial de MiDNI, lo que permitirá comprobar la autenticidad del código temporal generado por la aplicación.

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Ese código QR deberá abrirse delante de los miembros de la mesa electoral para que puedan verificarlo. 

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