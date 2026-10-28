El BOE ha publicado las listas al Congreso y al Senado, aunque no serán definitivas hasta la próxima semana

Candidatos a las elecciones generales 2026: los líderes de todos los partidos

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles las candidaturas electorales al Congreso y al Senado para los comicios legislativos del próximo 29 de noviembre, aunque no serán definitivas hasta que las juntas electorales revisen requisitos como el cumplimiento de las 'listas cremallera' o los avales de las formaciones extraparlamentarias. Los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores tuvieron hasta las doce de la noche del lunes 26 de octubre para presentar sus candidaturas ante las juntas electorales provinciales y, tal cual se registraron, se publican este miércoles en el BOE.

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A partir de aquí, las juntas electorales disponen de dos días para comunicar las irregularidades apreciadas o denunciadas en las candidaturas, que las formaciones políticas podrán subsanar en un plazo de 48 horas desde su notificación. Una vez completada esta revisión, las Juntas tendrán hasta el próximo lunes para proclamar las candidaturas, que serán publicadas en el BOE al día siguiente, 3 de noviembre.

Las candidaturas de partidos

En el documento publicado por el Boletín Oficial del Estado (BOE) hay una distinción importante y es que no se puede votar a exactamente los mismos partidos en todas las provincias. Las candidaturas al Congreso se presentan por circunscripción y las del Senado también pueden variar según el territorio. Además, las listas publicadas hoy aún deben superar la revisión electoral antes de su proclamación definitiva. La convocatoria reúne a formaciones de ámbito estatal, partidos nacionalistas y regionalistas y candidaturas minoritarias, con propuestas que abarcan desde la izquierda hasta la derecha, además de distintas reivindicaciones territoriales.

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Partido Popular (PP)

PSOE

Vox

Podemos

Se Acabó La Fiesta (SALF)

PACMA

Frente Obrero

Ciudadanos

Por Un Mundo Más Justo

Frente Amplio

Izquierda Unida (IU)

Movimiento Sumar

Más Madrid

Catalunya en Comú

Partido Comunista de los Trabajadores de España

Izquierda Anticapitalista Revolucionaria

Partido Autónomos

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Partidos nacionalistas, regionalistas y territoriales

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Junts per Catalunya

Candidatura d’Unitat Popular (CUP)

Euskal Herria Bildu (EH Bildu)

Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV)

Bloque Nacionalista Galego (BNG)

Coalición Canaria (CC)

Unión del Pueblo Navarro (UPN)

Compromís

Chunta Aragonesista (CHA)

Nueva Canarias

MÉS per Mallorca

Agrupación Socialista Gomera (ASG)

Agrupación Herreña Independiente (AHI)

Jaén Merece Más

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La oferta política en España y los grandes desconocidos

El panorama electoral español para el próximo 29N combina partidos con implantación estatal con formaciones cuyo peso se concentra en determinadas comunidades autónomas o provincias. Mientras las principales fuerzas nacionales plantean alternativas sobre economía, fiscalidad, servicios públicos, inmigración y organización territorial, los partidos nacionalistas y regionalistas sitúan en el centro de sus programas el autogobierno, la financiación y las necesidades específicas de sus territorios.

Se Acabó la Fiesta: la formación encabezada por el agitador político Luis 'Alvise' Pérez Fernández lograba entrar en el Parlamento Europeo con tres escaños en 2024. Dos años después y tras protagonizar varios escándalos debido a la gestión de su parrtido, la formación de extrema derecha prueba suerte en el Congreso.

Democracia21: el partido que lidera la abogada Miriam González concurrirá por primera vez en unas elecciones por Madrid y Barcelona y que ha sido definido por fundadora como un partido liberal y reformista cuyo objetivo es romper el bipartidismo tradicional y rebajar la polarización La formación se ha conformado como coalición con Ciudadanos y UCIN.

Iustitia Europa: impulsado por el también abogado Luis María Pardo, se presentará por Madrid. Un partido que se define como "reformista" y "transversal" que propone una reforma profunda del modelo institucional español para reforzar la separación de poderes y reducir la influencia de los partidos

Frente Obrero: una organización política de extrema derecha formada en 2019 cuya ideología es de carácter patriota y "revolucionario", como ellos mismos sostienen, y que se caracteriza por sus escraches y su crítica a la "masividad" del modelo migratorio español.

Por Un Mundo Más Justo: el partido de ámbito nacional que fue creado en 2004 y cuyo objetivo principal es, según sus estatutos, la erradicación de la pobreza y la lucha contra la desigualdad en el mundo.

Izquierda Anticapitalista Revolucionaria: este partido trotskista fue fundado en 2015 como una escisión de militantes de Anticapitalistas.

Partidos Autónomos: fundado en 2020, esta formación busca representar los derechos de los profesionales autónomos y de sus familias frente a lo que ellos consideran como un abandono institucional. .

Por primera vez, alternancia de hombres y mujeres

Por otro lado, uno de los requisitos que deberán revisar las juntas es el cumplimiento del principio de paridad electoral, que desde la última reforma exige por primera vez en unas elecciones generales que las listas al Congreso estén integradas por mujeres y hombres ordenados de forma alternativa.

En 2023, la Ley Electoral exigía que las listas incluyeran al menos un 40% de candidatos de cada sexo, sin que ninguno pudiera superar el 60%, una proporción que debía respetarse también en cada tramo de cinco puestos. Sin embargo, la reforma introducida por la Ley Orgánica 2/2024, de representación paritaria, sustituyó este sistema por las denominadas listas cremallera por género.

Esta composición paritaria deberá respetarse en el conjunto de las candidaturas, sin separar titulares y suplentes, y también será obligatoria cuando las candidaturas al Senado se agrupen en listas. De esta manera, se logrará que la composición de ambas Cámara sea prácticamente paritaria.

Aval del 0,1% de los partidos sin representación

Asimismo, habrá que revisar los avales que se exigen a las candidaturas de partidos, federaciones y coaliciones que no obtuvieron representación en ninguna de las dos cámaras en las anteriores elecciones generales. Concretamente, la ley obliga a reunir las firmas de, al menos, el 0,1% de los electores inscritos en el censo de cada circunscripción por la que pretendan concurrir, y ninguna persona podrá avalar con su firma más de una candidatura.

Esta exigencia se aplica, entre otros a la formación Se Acabó la Fiesta (SALF) del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, al nuevo partido 'Democracia 21', que se ha conformado como coalición con Ciudadanos y UCIN, y que sólo pretende presentarse a las circunscripciones de Madrid y Barcelona. También puede haber listas las agrupaciones de electores, aunque en su caso deben contar con el respaldo de, al menos, el 1% de los electores inscritos en el censo de la correspondiente circunscripción.

1.090 listas se presentaron en 2023

Para las elecciones de julio de 2023 las Juntas Electorales Provinciales proclamaron un total de 1.090 listas a las Cortes Generales (550 al Congreso y otras 540 al Senado), 186 menos que en 2019. En la criba cayeron 66 candidaturas de formaciones extraparlamentarias por errores, no cumplir los requisitos y, sobre todo, por no adjuntar los avales necesarios.

En total, 4.892 candidatos compitieron el 23 de julio de 2023 por los 350 escaños del Congreso y los 208 del Senado --este año se elige uno más tras el cambio constitucional que facilitó la creación de un senador propio para la isla de Formentera--, lo que supuso una media de diez aspirantes por cada plaza en la Cámara Baja y de 5,5 por cada asiento en el Palacio del Senado. Para los comicios del 29 de noviembre se han registrado nueve coaliciones, entre ellas la de Frente Amplio, la que suma el mayor número de partidos, pero en todo caso son tres menos de las que hubo en 2023.