Candidatos a las elecciones generales 2026: los líderes de todos los partidos

Cerca de 38 millones de españoles volverán a las urnas para elegir el futuro del país el 29N

Las principales propuestas sobre pensiones que hay que conocer de cara al 29N

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A poco más de un mes de las elecciones generales, que se celebrarán el 29N, el calendario electoral de los principales partidos sigue adelante. Cerca de 38 millones de españoles volverán a las urnas para elegir el futuro del país. La campaña electoral dará inicio el próximo viernes 13 de noviembre a medianoche y terminará a las 00.00 de la madrugada del 27 al 28 de noviembre. La jornada de reflexión tendrá lugar ese mismo sábado, día previo a la apertura de las urnas

¿Quiénes son los candidatos a las elecciones generales?

PSOE - Pedro Sánchez

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El partido socialista mantiene su apuesta por el secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como candidato para el 29-N. Sánchez ocupa la Presidencia del Gobierno desde la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018. Durante los últimos años, Sánchez ha sido criticado por sus pactos con los partidos independentistas y su propia gestión de temas como Ceuta con la entrada masiva de migrantes.

Sánchez plantea los comicios como la oportunidad de seguir con un Gobierno progresista o ser liderados por el PP con el apoyo de Vox. "Un Gobierno del PP y Vox no representa una alternancia, es una auténtica involución. Supone retroceder 40 o 50 años de golpe en debates como el aborto o la muerta digna", dijo en una entrevista en 'El País'. El pasado octubre, después del desahucio de Maricarmen, el Gobierno aprobó 21 medidas para facilitar el acceso a la vivienda. El jefe del Ejecutivo también destacó que antes del 29N subirá el salario mínimo.

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PP - Alberto Núñez Feijóo

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El Partido Popular opta por la candidatura de Alberto Núñez Feijóo de nuevo para superar los 137 diputados actuales y así conseguir la Presidencia del Gobierno. En 2023, no alcanzó la cifra necesaria para gobernar a pesar de ganar las elecciones. Feijóo ya ha asegurado que "no pondrá cordones sanitarios" a Vox si les necesita. Entre sus promesas está la de viajar a Ceuta nada más ser investido presidente y destinar ayudas a la comunidad para paliar la crisis migratoria. Su objetivo es atraer el voto conservador con promesas como la reducción de la presión fiscal y el impulso de la actividad empresarial.

El pasado viernes, Feijóo tuvo un lapsus en una entrevista en 'Cadena SER' tras acusar al Gobierno de "hacer un buen negocio subiendo el salario mínimo": "El Gobierno obligó a las empresas a subir el salario, las cotizaciones, cuando ese trabajador recibe más salario muchas veces supera la tarifa del IRPF que venía pagando y cotiza más". Pero su lapsus fue corregido por el propio periodista que le recordó que el SMI está exento de IRPF.

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Vox - Santiago Abascal

Vox mantiene también a su principal figura política para estas elecciones con Santiago Abascal, quien lidera la formación desde 2014. Abascal defiende un modelo de rechazo a la inmigración y a las políticas de género, así como una mayor centralización de las competencias. Así, apuesta por bajar los impuestos y cuestiona el actual modelo de pensiones. Vox defiende una reforma integral del IRPF con "un mínimo exento de 22.000 euros. Hasta 70.000 euros se tributaría al 15% y del 70.001 en adelante al 25%". "Así de sencillo", así lo dijo el portavoz económico del partido, José María Figaredo. Pero la formación sigue sin especificar cómo se sostendría ese modelo económico.

Con el sistema que propone Vox, el trabajador que cobre el salario medio, 29.500 euros anuales, dejaría de pagar 2.900 euros. Y cuanto más salario, más ahorro. Para un sueldo de 150.000 euros, 23.700 euros más se irían a su bolsillo. Los más beneficiados serían los de rentas más altas y la recaudación del Estado se desplomaría a la mitad, según los técnicos de Hacienda.

Frente Amplio - Ada Colau

Las formaciones situadas a la izquierda del PSOE decidieron agruparse para evitar la fragmentación del voto y presentar una alternativa conjunta. Pero no consiguieron incorporar a todas las fuerzas como, por ejemplo, a Podemos que concurrirá por separado en la mayoría de los territorios.

La coalición Frente Amplio está impulsada por cuatro partidos fundadores:

Movimiento Sumar : apuesta por la ampliación de los derechos sociales y laborales.

: apuesta por la ampliación de los derechos sociales y laborales. Izquierda Unida: mantiene su vínculo al movimiento obrero y a la defensa de los servicios públicos.

mantiene su vínculo al movimiento obrero y a la defensa de los servicios públicos. Más Madrid: se centra en la sanidad, la vivienda y las políticas medioambientales.

se centra en la sanidad, la vivienda y las políticas medioambientales. Catalunya en Comú: combina las anteriores reivindicaciones con una perspectiva territorial vinculada a Cataluña.

Las cuatro formaciones eligieron a Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, como candidata a la Presidencia del Gobierno. Entre sus objetivos está reducir la dispersión del voto de izquierdas, ya que la distribución de los escaños depende del número de votos obtenidos en cada circunscripción. Su programa electoral no se ha publicado todavía oficialmente pero abarcan la defensa de los servicios públicos, el acceso a la vivienda y la mejora de las condiciones laborales entre otros.

Podemos - Irene Montero

Podemos vinculó la elaboración de sus listas electorales para el 29N a las primarias abiertas organizadas por el partido los pasados 14 y 15 de octubre. En esas votaciones se avaló la candidatura de Irene Montero y se votaron los candidatos de Podemos para optar a un escaño en el Congreso de los Diputados y en el Senado en las distintas circunscripciones.

De los 42 territorios en los que Podemos va a presentar una lista en solitario, hay 10 en los que hay menos candidatos de los necesarios para conformar una papeleta electoral. En cada lista debe haber tantos candidatos como los escaños que se reparten en la circunscripción. Podemos completará estas listas con otras personas que no participaron en las primarias, según explicó la formación.

La trayectoria política de Montero está relacionada con el partido morado tras las protestas surgidas por el 15-M. Fue ministra de Igualdad, en un ejecutivo de coalición con el PSOE y durante ese periodo defendió una agenda feminista. La candidata quiere que Podemos mantenga su espacio y la relevancia política, independiente del Frente Amplio.

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