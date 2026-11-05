El presidente ha asegurado que no guardaba relación con ninguno de los nuevos detenidos por el caso Koldo

Quién es Cristian Corvillo, el militante de base del PSOE que aparece a los informes de la UCO por el caso Koldo

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“Ninguna de esas personas tiene nada que ver conmigo”. Es la afirmación que hoy ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras ser preguntado por los nuevos detenidos por el caso Koldo, entre los que se encuentra Cristian Corvillo. En imágenes de 2017 se ve al militante del PSOE sentado en primera fila cerca del presidente.

Fue en un mitin en Córdoba, la ciudad de este militante socialista al que le agradecía su trabajo con el de otros afiliados. "Gracias a vosotros, a vuestro trabajo silencioso, este acto ha sido posible. Graciasa Eva, a Cristian a Alfonso", dijo Sánchez entonces.

En aquella época, Sánchez estaba inmerso en las primarias contra Susana Díaz para recuperar la Secretaría General del PSOE y durante esa gira, Corvillo habría ejercido de conductor. Hasta subió a redes una foto de Sánchez comiendo en una de las paradas, aunque tanto Moncloa cómo el PSOE niegan rotundamente que fuese su chófer y limitan sus labores a casos puntuales.

Los vínculos con Aldama y Koldo

El nombre de Corvillo ya apareció en los informes de la UCO por sus vínculos con Aldama y Koldo en su presunta mediación en la compra del chalet de lujo en Cádiz para Ábalos. Por eso fue citado en la comisión del Senado.

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"Agradezco que me hayan llamado, no tengo muy claro por qué. No voy a contestar a ninguna de las preguntas", dijo en la comisión. Hace unos meses declaró como testigo por el caso hidrocarburos en la Audiencia Nacional.