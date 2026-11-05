También ha agradecido la asistencia de los Gobiernos iberoamericanos a la cumbre internacional

Lula, Sheinbaum y Delcy Rodríguez no van a la Cumbre Iberoamericana y Milei da la espantada en al foto oficial y en la cena

Compartir







El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido al presidente de Argentina, Javier Milei, que haya hecho el esfuerzo de asistir a la Cumbre Iberoamericana en Madrid, pero también ha dejado claro que el "el insulto" no forma parte de su manera de entender la política después de la intervención de Milei en la que ha comparado el socialismo con el fascismo.

Al término de la cumbre, Pedro Sánchez ha dado una rueda de prensa en la que no ha aclarado si ha habido algún intercambio de palabras entre ambos mandatarios más allá del frío saludo que han protagonizado a primera hora antes del arranque del plenario.

PUEDE INTERESARTE Milei se salta la inauguración de la Cumbre Iberoamericana presidida por el rey tras no poder reunirse con él

"Los presidentes estamos para unir, particularmente cuando estamos en cumbres multilaterales, no para confrontar entre Estados, entre gobiernos", ha remarcado el presidente del Gobierno durante la rueda de prensa. También ha añadido que "el insulto no forma parte de mi forma de entender ni de hacer política" y ha asegurado que cree que "el respeto, aún teniendo ideas diferentes" es "primordial".

El foco en las ausencias

Por otra parte, en relación a las ausencias que se han producido en la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid, el presidente ha querido minimizar que no hayan asistido sus principales aliados en la región, la mexicana Claudia Sheinbaum y el brasileño Luiz Inazio 'Lula' da Silva. En concreto, diez de los 22 países han estado representados a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, tres por sus vicepresidentes y el resto por sus cancilleres.

PUEDE INTERESARTE Pedro Sánchez pide a los países iberoamericanos acercarse a Europa y ofrece a España como puerta de entrada

"Agradezco a todos los jefes de Estado y de Gobierno su participación y su asistencia a la cumbre y por supuesto, también al presidente de la República Argentina, faltaría más", ha remarcado el presidente, incidiendo en que "es un esfuerzo el de venir a España y el de participar en la cumbre iberoamericana".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Al poner el foco en las ausencias, ha lamentado el presidente, "de alguna manera reduce la importancia y el esfuerzo que se hace por parte de los líderes de los países que sí han acudido", subrayando que "todos los países han estado representados".

Por ello, ha agradecido "de corazón" a quienes sí lo han hecho. "Sé que todos tenemos agendas muy difíciles, muy intensas, que la política doméstica, al final, es la principal tarea que tiene todo Gobierno", ha admitido. Y en cuanto a los que no han podido venir, ha asegurado que "su compromiso con el sistema de cumbres y con la Comunidad Iberoamericana es firme, es total, es absoluto".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por último ha considerado que la cumbre ha sido un "éxito" y que España ha estado "a la altura", como suele ocurrir con este tipo de eventos internacionales.

"El gran éxito de esta cumbre", ha dicho el presidente del Gobierno, han sido los "acuerdos y avances concretos en beneficio de la mayoría social de nuestros países" que se han adoptado, como la Alianza Iberoamericana de la Inteligencia Artificial o la Red Iberoamericana de Reducción de Desastres y Protección Civil.

Asimismo, ha puesto de relieve que "por encima de las diferencias ideológicas" que existen, "porque somos una comunidad diversa" y las diferencias son "legítimas", "a nuestra comunidad le mueve la voluntad de construir un mundo mejor, en la paz, el respeto al Derecho Internacional como guía y como bandera".