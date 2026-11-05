Malena Guerra Rocío Amaro 05 NOV 2026 - 21:50h.

La UCO trata de averiguar si ella pudo haberse encargado del patrimonio oculto o la documentación del exministro

Los elogios públicos de Pedro Sánchez a Cristian Corvillo en 2017 y la foto que colgó el chófer durante la 'gira con el Peugeot'

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Andrea de la Torre, la pareja de José Luis Ábalos, ha vuelto a la vivienda del exministro en Valencia. Le ha acompañado Víctor Ábalos, tras recogerla en comisaría al quedar en libertad. La UCO trata de averiguar si ella pudo haberse encargado del patrimonio oculto o la documentación del exministro. La operación se produce tras un informe de la UCO sobre el presunto amaño de adjudicaciones en el Ministerio de Transportes durante la época de Ábalos y también de Koldo.

En Córdoba ha sido detenido Cristian Corbillo, chófer ocasional de Sánchez en las primarias que ya había aparecido en la investigación por presunto blanqueo de capitales del corruptor de la trama Víctor de Aldama. También era detenido su hermano Rubén Corbillo. La empresa de los hermanos fue cambiando de nombre a medida que liquidaba sociedades y ahora investigan sus relaciones con el entramado para conseguir contratos para terceros relacionados con Adif Alta Velocidad.

Los agentes también han acudido a la sede de la empresa pública Adif Alta Velocidad para hacer un requerimiento de información, sobre presuntos contratos de obra pública "amañados", lo que vuelve a situar las sospechas sobre la época en la que Ábalos estuvo al frente del Ministerio de Transportes.

Adif ha aportado información a la UCO

Por otra parte, desde Adif han precisado que la compañía ha aportado la información solicitada esta mañana por los investigadores de la UCO que han acudido a la sede de Adif Alta Velocidad en Madrid y han destacado la "total colaboración" prestada.

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Hasta ahora el magistrado Moreno investigaba a al menos a una quincena de personas, incluidos Ábalos, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirigente socialista Santos Cerdán por las presuntas mordidas en obra pública

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Con la apertura de esta nueva rama, crece aún más el procedimiento abierto en 2024, en un principio centrado en contratos de mascarillas, pero que evolucionó a adjudicaciones de obra pública y también a pesquisas sobre el sistema de reembolso en efectivo en el PSOE de pagos adelantados por sus cargos, que se investiga en secreto