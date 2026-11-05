Virginia Mayoral 05 NOV 2026 - 21:38h.

A partir de la toma de posesión de Ábalos, la trama de Santos Cerdán y Koldo García habría dado su gran salto.

La Guardia Civil deja en libertad a los seis detenidos en la nueva pieza del 'caso Koldo'

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El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Serrano, abrió el pasado martes una pieza separada del caso Koldo tras recibir un nuevo informe de la UCO, y este jueves se ha materializado en el requerimiento a Adif Alta Velocidad de información sobre contratos presuntamente "amañados".

Se trata de una una investigación que aborda presuntas mordidas en contratos de obra pública. Entre los detenidos por la UCO hoy que han quedado en libertad figuran el empresario Cristian Corvillo, que condujo el coche de Pedro Sánchez durante las primarias de 2017, y Andrea De la Torre, actual pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, hoy en prisión. Los arrestos se han producido en Madrid, Córdoba, Valencia y Sevilla.

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Por el caso mascarillas, Ábalos y Koldo ya están en prisión

La operación de hoy arranca durante la investigación del caso Mascarillas, hace tres años, por el que ya fueron condenados el exministro Ábalos y su asesor Koldo García. La Guardia Civil ha dejado en libertad a las seis personas detenidas este jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) en el marco de la investigación por el caso Koldo que instruye la Audiencia Nacional.

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Serrano, abrió el pasado martes una pieza separada del caso Koldo tras recibir un nuevo informe de la UCO, y este jueves se ha materializado en el requerimiento a Adif Alta Velocidad de información sobre contratos presuntamente "amañados". Se trata de una una investigación que aborda presuntas mordidas en contratos de obra pública.

El papel de Cerdán, Ábalos y Koldo

Porque el 'caso Koldo' tiene varias líneas de investigación. Una es la de las mascarillas, ya juzgada, y por la que Ábalos y Koldo están ahora en prisión. Pero hay más. Otras derivadas siguen bajo investigación, como esta nueva pieza secreta, que tiene tres protagonistas: Cerdán, Ábalos y Koldo. Los tres habrían participado en una presunta trama para amañar contratos públicos, incluidos los de la red ferroviaria, a cambio de comisiones. Y cada uno tendría un papel. Según los investigadores, Cerdán sería quien dirigía la operación; Ábalos, quien utilizaba su poder como ministro para influir en las adjudicaciones; y Koldo, el intermediario, encargado de los contactos y las gestiones sobre el terreno.

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A partir de la toma de posesión de Ábalos, la trama de Santos Cerdán y Koldo García, presuntamente organizada desde Navarra para captar obra pública a cambio de mordidas, dio su gran salto. Pero es a partir de aquí, de la detención de Koldo, cuando la madeja comienza a deshacerse: la investigación sobre la compra fraudulenta de mascarillas alcanza a José Luis Ábalos y todo termina en el Supremo.

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El juicio dio por demostrada la existencia de una trama que recibía mordidas a cambio de comprar material sanitario. El exministro fue condenado a 24 años de cárcel y Koldo García a casi 20. Pero la investigación siguió tirando del hilo. Las agendas y teléfonos de Koldo y Aldama apuntan a que la trama de mascarillas funcionaba también en la construcción. Como en Navarra. La Audiencia Nacional abre dos investigaciones separadas y secretas con 530 millones en presuntas mordidas por supuestas adjudicaciones fraudulentas.

Uno de los audios de Koldo con Cerdán habla de "450.000 euros de la primera tanda que son tres contratos, y 50.000 de los últimos dos contratos, ¿vale? Y luego me dieron 70.000 que era de la indemnización por parte de la bajera, que son 570.000. Esas son mis cuentas que no sé si son las tuyas".

Ábalos, Cerdán y Koldo influían para modificar concursos y conceder obra a empresas que pagaban por ello. Y compañías como Servinabar, vinculada a Santos Cerdán, o intermediarios como Aldama, mediaban en los pagos. Se investiga también si parte de ese dinero sirvió para financiar al PSOE. La Fiscalía Anticorrupción aseguró que veía indicios de criminalidad pero decidió no imputar al PSOE hasta escucahr a Cerdán.