Claudia Barraso 05 NOV 2026 - 17:20h.

Desde el club han comunicado la muerte del joven y han querido trasladar el pésame a sus familiares

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Hay noticias que dejan el corazón partido, como la que se ha conocido a través del equipo de fútbol de TrivalValderas Alcorcón, que informaba de la muerte de un chico llamado Luca.

A través de un comunicado publicado en el perfil oficial del equipo, comunicaban que el chico había fallecido. Además, no han querido dejar pasar la oportunidad de dar el pésame a sus dos padres, director y psicóloga del club.

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“Todo el CF TrivalValderas Alcorcón abraza con mucho cariño a Jaime, Director de nuestra Escuela, y a Ana, psicóloga del club, tras la pérdida de su hijo Luca”, decían en el comunicado que publicaron hace unas horas y que ha recibido miles de me gustas.

"Jaime, Ana: sois parte esencial de esta casa. Cada día cuidáis de nuestros niños con todo vuestro corazón, y hoy es toda la familia del Trival la que quiere estar a vuestro lado. No estáis solos”, así se lo trasmitían a los dos padres que están llorando la terrible pérdida de su hijo.

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El mensaje de sus seres queridos

"Tu luz se queda con nosotros", decían en la publicación donde pusieron su nombre en grande en todo el campo, simbolizando que el joven estará con todos ellos para siempre, a pesar de su temprano fallecimiento.

La publicación no tardó en llenarse de ‘me gustas’ y de muchos comentarios de personas cercanas al club, a Luca o a sus padres que querían trasladarles el pésame: “Qué pena más grande… estamos todos con vosotros familia”, “Mucha fuerza para Ana y Jaime en estos momentos tan difíciles”, “Nuestro más sentido pésame. Un fuerte abrazo para todos”.

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En el comunicado no han confirmado los motivos de su fallecimiento y tampoco la edad. Además, se desconoce si el joven era miembro del club, pero muchas personas le conocían como parte del equipo al estar su familia muy vinculada con él.