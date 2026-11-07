Feijóo ha elegido Valladolid para su primer mitin de campaña tras el accidente ferroviario

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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha comprometido que si llega al Palacio de la Moncloa suprimirá toda la legislación española que exija al campo "más de lo que ya exige Europa" como muestra de "respeto" al mundo rural.

"Toda obligación por encima del estándar europeo será suprimida", ha asegurado el líder 'popular' en Valladolid durante su primer mitin de campaña tras el accidente ferroviario, en una intervención que ha estado precedida por las del presidente provincial del PP, Conrado Íscar; el alcalde de Valladolid y candidato al Senado, Jesús Julio Carnero; la cabeza de lista al Congreso, María Pardo; y el presidente autonómico de la formación, Alfonso Fernández Mañueco.

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Mitin clave en la localidad de Óscar Puente

Feijóo, que ha comenzado su intervención admitiendo que "no es fácil subirse a un escenario" después del accidente ferroviario, ha asegurado no obstante que el acto de este sábado no se celebra en Valladolid -ciudad natal de Puente- "por lo que ha pasado en los trenes", porque, ha aseverado, si se tratase de señalar al "máximo responsable" estarían haciendo un mitin "delante del Palacio de la Moncloa".

"No era necesario venir aquí. Sabemos dónde está el responsable de estos últimos ocho años de nuestras infraestructuras y de nuestra inseguridad", ha subrayado el líder del PP, que ha instado a ir a votar "todos" el 29N "para demostrar que ni Puente es Valladolid ni Sánchez es España"

"Basta de un Gobierno de espaldas al campo"

Precisamente en la capital vallisoletana, Feijóo ha señalado que ahora es momento de mirar al campo de Castilla y León, un punto en el que ha remarcado que el esfuerzo del mundo rural "merece respeto".

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"Por eso os digo basta de un Gobierno de espaldas al campo y a los pueblos. Basta de políticas que regulen el campo sin conocerlo y sin que les importe. Pediremos una moratoria regulatoria en Europa", ha ahondado el dirigente 'popular'.