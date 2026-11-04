De su formación universitaria a su sueldo como líder del PP: la trayectoria de Alberto Núñez Feijóo

Hoy cobra como diputado 3.366,99 euros brutos al mes, y lo que percibe del PP no es público desde 2022.

La trayectoria de Pedro Sánchez antes de llegar a La Moncloa: sus estudios y cuánto cobra como presidente del Gobierno

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“El hecho de ser humildes y tener que marchar a estudiar a otro sitio me causó dolor”. Así recuerda Alberto Núñez Feijóo su salida de Os Peares, una aldea de Ourense de “poco más de 200/300 habitantes como mucho”. Allí pasó una infancia que él mismo describe como feliz, entre los ríos, los puentes y la tienda de su abuela. Seis décadas después, el líder del PP afronta las elecciones del 29N como aspirante a La Moncloa. Es su segundo intento, tras ganar las generales de 2023 sin lograr la investidura. Este es el camino que lo ha llevado hasta aquí.

Del internado a la facultad de Derecho

Feijóo nació en septiembre de 1961. Con diez años, en 1971, ingresó como alumno interno en el colegio de los Maristas Champagnat de León, adonde llegó “el 10 de septiembre, el mismo día que cumplí años”. Pasó allí tres cursos. “En el internado hice lo que haría cualquiera, intentar adaptarme, estudiar y hacer las gamberradas típicas de la edad”, ha contado. Una de ellas le costó un castigo memorable: lavar los platos de todos los alumnos durante el desayuno, la comida y la cena. A los 14 años se trasladó a Ourense para seguir estudiando.

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Se licenció en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Durante la carrera, su padre perdió el empleo, y aquel revés truncó su sueño de ser juez. En lugar de la judicatura, eligió la Administración: en 1985, con 24 años, ingresó en el Cuerpo Superior de la Administración General de la Xunta de Galicia. También tiene un diploma de dirección de la Xunta.

La sanidad, Madrid y Correos

Su carrera en la gestión pública empezó en julio de 1991, como secretario general técnico de la Consellería de Agricultura, Gandería e Montes. Tres meses después pasó a la de Sanidad y Servicios Sociales, donde fue secretario general hasta 1996, y entre 1992 y 1996 ocupó la vicepresidencia y la secretaría general del Servizo Galego de Saúde.

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Con la llegada del PP al Gobierno central en 1996, dio el salto a Madrid. Entre ese año y 2000 fue secretario general de Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad y presidente del Insalud, el organismo que gestionaba la sanidad pública en buena parte de España antes de las transferencias a las comunidades. En mayo de 2000 pasó a dirigir Correos y Telégrafos, primero como director general y, desde junio de 2001, como presidente de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, cargo que dejó en enero de 2003.

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Trece años al frente de la Xunta

El 18 de enero de 2003 volvió a Galicia como conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, y el 10 de septiembre de 2004 fue nombrado vicepresidente primero de la Xunta. Tras la derrota del PP en 2005 y la dimisión de Manuel Fraga, asumió en 2006 la presidencia del PP gallego.

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En 2009 ganó las elecciones autonómicas por un solo escaño de ventaja sobre la coalición de PSOE y BNG, y en abril de ese año se convirtió en presidente de la Xunta. Repitió mayoría absoluta tres veces más, hasta sumar cuatro. Dejó el cargo en mayo de 2022 para dar el salto a la política nacional.

El 2 de abril de 2022, en el XX Congreso Nacional del PP, celebrado en Sevilla, fue elegido presidente del partido con el 98,35 % de los votos de los compromisarios. Sustituía a Pablo Casado. “Solo es el principio”, dijo. En su primer año en Madrid fue senador y presidió el grupo popular en la Cámara Alta.

En las generales del 23 de julio de 2023, el PP fue la fuerza más votada, pero Feijóo no logró los apoyos necesarios para gobernar. En la segunda votación de su investidura, el 29 de septiembre, obtuvo 172 votos a favor, los de PP, Vox, Coalición Canaria y UPN, y 177 en contra. Desde entonces es diputado por Madrid y líder de la oposición.

Cuánto cobra Feijóo

Feijóo no tiene un sueldo específico como líder de la oposición. Como diputado, percibe la asignación fijada por el Congreso para 2026, 3.366,99 euros brutos al mes, igual para todos los parlamentarios, más una indemnización por gastos de 1.032,38 euros mensuales, exenta de tributación, para los elegidos por Madrid. En total, 4.399,37 euros al mes.

Lo que cobra del partido es más difícil de precisar. Según su declaración de bienes, en los nueve primeros meses de 2022 recibió del PP 39.260 euros en concepto de gastos de representación. Ese mismo año, como presidente del grupo popular en el Senado, sumó otros 31.850 euros a su sueldo de senador, que era de 70.121 euros brutos anuales. Con esas tres partidas, sus ingresos podían alcanzar entonces los 177.067 euros brutos al año, unos 14.750 euros al mes. No ha hecho públicos sus ingresos de 2023, 2024 y 2025.

Si llega a La Moncloa, su retribución cambiará. Los altos cargos que son también parlamentarios solo perciben el sueldo de la Administración del Estado, que para el presidente del Gobierno es de 96.921,84 euros brutos anuales en 2026.