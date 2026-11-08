La decisión se produce apenas dos semanas antes de la fecha inicialmente prevista para el desplazamiento

Fuentes de la Casa del Rey apuntan a que la visita podría recuperarse durante la primera mitad de 2027

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La reina Letizia no viajará finalmente a Bolivia en el marco del viaje de cooperación que tenía previsto realizar en las próximas semanas.

La Casa del Rey y el Ministerio de Asuntos Exteriores han decidido cancelar la visita ante la combinación del adelanto electoral en España y la situación de inseguridad que atraviesa el país sudamericano, actualmente bajo un estado de excepción, según ha adelantado El País.

La decisión se produce apenas dos semanas antes de la fecha inicialmente prevista para el desplazamiento. El viaje llevaba meses preparándose y habría supuesto el regreso de la Reina a las actividades de cooperación internacional, vinculadas habitualmente a la labor de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Letizia confirmó personalmente la cancelación con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, durante la Cumbre Iberoamericana celebrada esta semana en Madrid. Según las informaciones publicadas por el citado medio, la Reina trasladó al mandatario su intención de recuperar el viaje cuanto antes.

Zarzuela confía en retomar la visita en 2027

Fuentes de la Casa del Rey apuntan a que la visita podría recuperarse durante la primera mitad de 2027, aunque su celebración quedará condicionada al escenario político que resulte de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y a las prioridades que establezca el nuevo Gobierno en materia de política exterior y cooperación.

Los viajes de cooperación constituyen una de las principales actividades de la agenda internacional propia de la Reina. En ellos, Letizia visita proyectos financiados por la cooperación española y mantiene encuentros con las comunidades y organizaciones que participan en ellos, más allá de los actos de carácter estrictamente institucional.

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La suspensión de este desplazamiento supone, además, el segundo año consecutivo sin una visita de cooperación de la Reina. La última ocasión en la que se produjo una situación similar fue en 2016, cuando la actividad internacional de Letizia quedó condicionada por la repetición de las elecciones generales y la ausencia de un acuerdo para formar Gobierno.