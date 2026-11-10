La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido este martes a la Agencia de Protección de Datos que "paralice la actividad" de TikTok

El Gobierno se plantea paralizar TikTok tras la detección de más de 1.000 vídeos pedófilos

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La ministra de Juventud e Infancia, Sirga Rego, ha pedido este martes a la Agencia de Protección de Datos que "paralice la actividad" de TikTok en España de "manera excepcional", después de que una investigación de la fundación española Maldita.es destapara más de mil vídeos de abuso sexual infantil en la plataforma.

"No depende del Gobierno suspender cautelarmente la actividad de Tik Tok. Si dependiera de nosotros estaría suspendido desde ayer", ha dicho Rego en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con representantes de la red social, a quienes ha sugerido suspender la aplicación en España.

Tik Tok se compromete a "estudiar y evaluar" la situación

Rego ha explicado que TikTok se ha comprometido a "estudiar y evaluar" la situación pero no ha puesto "soluciones encima de la mesa, ni de carácter técnico, ni de voluntad de compromiso, ni de hacer una auditoría, ni de plantear los mecanismos de verificación".

El pasado lunes, el Ministerio solicitó a la Fiscalía que actuara ante la investigación y planteó paralizar los servicios de la plataforma en España si fuera oportuno.

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Maldita.es ha detectado en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que superan las 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material, de los que más de 7.000 operan en español.