La misa funeral por las 69 víctimas del accidente ferroviario en Urda, en directo: los reyes, Feijóo y cinco ministros presentes
Los familiares de las 69 personas fallecidas en el accidente de Urda rinden homenaje en la misa funeral
La alerta de la maquinista del Iryo a sus pasajeros en el accidente de Urda ante el peligro de descarga eléctrica: "¡No salgan del tren!"
ToledoLa misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, Toledo, ha comenzado pasadas las siete de la tarde de este martes en la catedral de Toledo con la asistencia de los reyes y unos 150 familiares de los fallecidos, además de heridos en el siniestro.
Felipe VI y la reina Letizia, a los que esperaban cientos de personas a las puertas de la catedral, han accedido a través de la Puerta de Reyes para asistir a esta misa organizada por la Archidiócesis de Toledo y en la que están presentes también el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y las ministras de Defensa, Margarita Robles; de Educación, Milagros Tolón; y de Sanidad, Mónica García.
El rey habla con los familiares
Felipe VI y Doña Letizia han hablado con los familiares de las víctimas al término de la misa funeral.
Los reyes se acercan a los familiares de las víctimas
Los reyes Felipe VI y Doña Letizia se han acercado a saludar a los familiares de las víctimas.
Las palabras de León XIV tras conocer el accidente: "Eterno descanso para los diufntos"
El obispo auxiliar de Toledo, Francisco César García, ha leído un mensaje del papa León XIV con declaraciones suyas tras conocer el accidente ferroviario. En ellas, su santidad ha pedido un "eterno descanso para los difuntos". Además, ha dado sus ánimos a los servicios de rescate.
El obispo Francisco César García lee las palabras que el papa León XIV envió al arzobispo tras conocer el accidente
El obispo auxiliar de Toledo, Francisco César, lee la carta que el papa León XIV envío al Arzobispado de Toledo tras conocer la trágica noticia del accidente ferroviario de Urda.
Los familiares de las víctimas y el resto de asistentes reciben la eucaristía
Los familiares de las víctimas del accidente de Urda reciben la eucaristía en la misa funeral.
El arzobispo de Toledo pide esclarecer las causas del accidente de Urda y que no se repita
El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha pedido este martes durante la homilía en la misa por los 69 fallecidos en el accidente ferroviario de Urda que "se esclarezcan las causas, se asuman las responsabilidades que correspondan, se repare en justicia a los familiares de las víctimas y se pongan todos los medios necesarios para que nunca vuelva a ocurrir otra tragedia" como la sufrida.
"La memoria de quienes han perdido la vida nos exige trabajar por la seguridad y por el valor de cada vida humana", ha afirmado Cerro Chaves, quien también ha reclamado que la "unidad y la solidaridad" vividas por este accidente se traduzca "en un compromiso firme" para que se asuman dichas responsabilidades y los familiares tengan justicia.
Música al término de la homilía: varios coros emocionan a los asistentes
Concluye la homilía del arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, con la interpretación musical de varios coros que emocionan a los asistentes.
El arzobispo de Toledo, a los familiares de las víctimas: "No estáis solos"
El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ha concluido la homilía dirigiéndose a los familiares de las víctimas. "Permitidme terminar dirigiéndome especialmente a vosotros, queridos familiares de las víctimas: no estáis solos. Cuando mañana regreséis a vuestras casas y el silencio os recuerde la ausencia de quienes tanto amáis, cuando lleguen los días difíciles y parezca que el dolor vuelve a hacerse insoportable, recordad que el Señor en su Iglesia está con vosotros", ha señalado.
El arzobispo muestra su agradecimiento a los servicios de emergencias
El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ha mostrado su agradecimiento a los servicios de emergencias: "Quiero expresar nuestro profundo agradecimiento a los servicios de emergencia, a los sanitarios, a los militares, voluntarios y autoridades".
Comienza la homilía del arzobispo de Toledo
El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha comenzado su homilía tras la proclamación del Evangelio según san Lucas. El religioso ha bendecido a los asistentes con el Evangeliario, mientras los presentes permanecían de pie.
Los reyes se sitúan al lado de los familiares de las víctimas
Familiares y allegados de las víctimas cuentan una posición prevalente en la ceremonia, así como el jefe del Estado y la reina Letizia, y presidirán el acto, mientras que el resto de autoridades se situarán en un lateral.
Ana Benítez, hermana de uno de los fallecidos, hace la primera de las lecturas litúrgicas
Ana Benítez, hermana de David Benítez, uno de los fallecidos, ha realizado la primera de las lecturas litúrgicas que habrá durante la misa funeral. En su intervención se la ha podido ver visiblemente emocionada.
El párroco recuerda a las víctimas: "Tenemos muy presentes a todos los afectados por este suceso"
El párroco que oficia la misa funeral ha comenzado la eucaristía acordándose de todas las víctimas. "Tenemos muy presentes a todos los afectados por este suceso. Nos acogemos a la protección al santísimo Cristo de Urda, al que acercamos 69 velas, una por cada fallecido", ha explicado.
Carlos Cuepo, Mónica García o Milagros Tolón, entre los miembros del Gobierno en la misa
Una procesión con 69 velas, una por cada víctima, inicia la eucaristía
Una procesión ha iniciado la misa funeral por las víctimas del accidente de Urda. Los protagonistas del paso solemne han acudido con velas al templo, una por cada una de los 69 fallecidos.
Comienza la misa funeral por las víctimas de Urda
La misa funeral en recuerdo de las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda ha comenzado en la catedral de Toledo.
Los reyes Felipe VI y Doña Letizia llegan a la misa funeral
Los Reyes han llegado vestidos de luto, saludando a los familiares y trasladando todo el apoyo del estado a los familiares de las víctimas de Adamuz.