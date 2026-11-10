Alberto Rosa 10 NOV 2026 - 19:12h.

Los familiares de las 69 personas fallecidas en el accidente de Urda rinden homenaje en la misa funeral

La alerta de la maquinista del Iryo a sus pasajeros en el accidente de Urda ante el peligro de descarga eléctrica: "¡No salgan del tren!"

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ToledoLa misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, Toledo, ha comenzado pasadas las siete de la tarde de este martes en la catedral de Toledo con la asistencia de los reyes y unos 150 familiares de los fallecidos, además de heridos en el siniestro.

Felipe VI y la reina Letizia, a los que esperaban cientos de personas a las puertas de la catedral, han accedido a través de la Puerta de Reyes para asistir a esta misa organizada por la Archidiócesis de Toledo y en la que están presentes también el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y las ministras de Defensa, Margarita Robles; de Educación, Milagros Tolón; y de Sanidad, Mónica García.