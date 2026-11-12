El CIS da ganador a Pedro Sánchez con 7,8 puntos sobre Feijóo y quita al PP y Vox la mayoría absoluta

El CIS de Tezanos da al PSOE una ventaja de 7,8 puntos sobre el PP y le sitúa con una orquilla entre 134 y 143 escaños con el 33,3% de los votos.

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El CIS de Tezanos da al PSOE una ventaja de 7,8 puntos sobre el PP y le sitúa con una orquilla entre 134 y 143 escaños con el 33,3% de los votos. La encuestadora hunde al PP y a Vox, a los que deja cinco escaños por debajo de la mayoría absoluta.

Feijóo obtendría el 25,5% de los votos y una orquilla entre 98 y 106 escaños, seguido de Vox con el 18,4% de los votos y una orquilla de entre 57 y 65 escaños y, en cuarto lugar, el Frente Amplio, que se desplomaría hasta el 4,7% entre 7 y 11 escaños. ERC-Podemos tendría un 2,4% del voto y entre 10 y 14 escaños, mientras que Bildu obtendría el 1,3 por ciento de los votos,m entre 7 y 10 escaños. El BNG tendría entre 2-3 y Podemos estaría en riesgo de desaparecer con uno o ningún representante.

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En el espacio de las izquierdas aparecen también Compromís-Front Valencià (4-6), Adelante Andalucía (que entraría en el Congreso con entre 3 y 4 escaños), Unión del Pueblo Canario (0-2) y Ara Més-Front Ampli (0-1).

Entre las caídas, además de la de Podemos, destaca la de Junts con una estimación de entre 2 y 4 escaños, la misma que el PNV. Y se quedaría fuera Coalición Canaria y no entraría Se Acabó la Fiesta (SALF).

Además, con los tramos altos de las horquillas atribuidas a los socialistas y otras fuerzas de izquierda (Frente Amplio, ERC, EH Bildu, Compromís-Front Valencià, Adelante Andalucía, Podemos, BNG, Ara Més-Front Ampli y UPC), el PSOE podría optar nuevamente a gobernar con sus apoyos, porque todos juntos rebasan ampliamente los 176 escaños, aunque en la estimación más baja se quedarían con solo 167.

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El organismo público ha realizado esta macroencuesta a partir de unas 45.000 entrevistas telefónicas entre el 7 y el 30 de octubre.

El mes pasado el CIS publicaba su correspondiente barómetro en el que, apartándose del resto de encuestas, situaba a Sánchez con el 34 % de los votos y a Feijóo con el 22,2 %, casi 12 puntos por debajo. Vox seguía en tercera posición, con el 17,1 %, y lo que entonces era Sumar, que hoy es Frente Amplio, con el 6,1 %.

El PSOE, el mismo porcentaje de voto que el PP en 2023

La macroencuesta hace una estimación de voto según la cual los socialistas obtendrían el próximo 29 de noviembre el 33,3 % de los votos, el mismo porcentaje que logró el PP cuando ganó las elecciones en 2023, si bien no pudo formar gobierno. Ello gracias a que el PSOE ganaría 6 puntos mientras los populares, con una estimación de voto del 25,5 %, se dejarían 8 puntos.

Vox, que en las últimas elecciones cayó hasta el 12,5 %, subiría al 18,4 %, mientras las fuerzas a la izquierda del socialismo se ven penalizadas al presentarse por separado.

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Al margen de las preferencias políticas de los ciudadanos, una mayoría del 54,4% se muestra convencido de que el PP volverá a ganar las elecciones.

Una abrumadora mayoría asegura que irá a votar el 29N

El CIS ha preguntado a los encuestados si están seguros de que irán a votar el próximo 29 de noviembre, y una abrumadora mayoría del 83,1 % afirma "con toda la seguridad" que sí acudirá a las urnas. La participación en los últimos comicios fue del 66,6 % del electorado.

Además, casi la mitad de los entrevistados (el 49,1 %) dice que vota por un partido u otro "según lo que más le convenza en ese momento", frente a un 23,5% que asegura votar siempre a la misma formación y un 22,4 que "por lo general" suele repetir papeleta.

Lo que más influye a la hora de decidirse es, para el 55,8 %, "el partido que mejor represente sus ideas", en tanto que al 11,1 % es el candidato por su trayectoria, confianza, etc. Un 37,4 % cita al partido que ve "más capacitado" para gestionar el país, un 25,3 % menciona su situación económica y social personal y el 21,8 reconoce que decide su voto para "intentar evitar" que ganen formaciones de derechas.

Rufián es el único líder político que aprueba

El cabeza de lista de ERC para los próximos comicios, Gabriel Rufián, es el único líder que logra aprobar en este sondeo, al obtener una media de 5,21 puntos, seguido del candidato madrileño de Frente Amplio, Emilio Delgado, que se queda a las puertas, con 4,91.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es puntuado con una nota de 4,65, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con 3,88 y Ada Colau (Frente Amplio) con 3,82; quedan en las últimas posiciones Irene Montero, de Podemos, con 3,56 y Santiago Abascal, de Vox, con 3,41 puntos.

Sánchez sigue siendo el preferido como presidente para el 33,2%, seguido de Feijóo (21,1%) y Abascal (13,4); el 7,2% apuesta por Rufián.

Los electores se informan por la televisión

La televisión sigue siendo el medio más usual para informarse sobre los asuntos políticos y la campaña electoral; es citada por el 45,2 % de los encuestados, seguida por las redes sociales (20,2 %), la prensa digital o escrita (19 %) y la radio (11,5 %).

Entre las redes elegidas para tener información política destaca Instagram (citada por el 33,9 %), seguida por Facebook (18,7 %) y X (15,2 %) y TikTok (14,2 %).