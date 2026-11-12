Redondo ha asegurado que le "consta" que el dinero se ha empleado "correctamente"

La Fiscalía Europea investiga un presunto fraude con fondos de la UE para las pulseras antimaltrato en España

Compartir







El Ministerio de Igualdad ha confirmado que la Unidad Central Operativa (UCO) ha acudido este jueves a la sede del ministerio "a solicitar documentación" en relación a la investigación iniciada por las pulseras antimaltrato.

No obstante, fuentes del Ministerio han precisado que la entrada al edificio "no ha sido un registro, sino una petición de documentación" sobre el contrato de las pulseras antimaltrato que se hizo con la empresa Vodafone en el año 2023 cuando Irene Montero estaba al frente de Igualdad.

PUEDE INTERESARTE Agentes de la UCO acude al Tribunal de Cuentas a por información sobre presuntas irregularidades en donaciones al PSOE

Esta solicitud de la UCO se enmarca dentro de una investigación que se está realizando en las sedes del Departamento dirigido por la ministra Ana Redondo y del Tribunal de Cuentas de España por un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género.

La Fiscalía Europea (EPPO) ha anunciado este jueves que se está llevando a cabo está investigación y desde el Ministerio han añadido que han conocido hoy la investigación. También han recordado que la Fiscalía Europea pidió documentación también en marzo sobre los dispositivos para maltratadores del mismo contrato y el Departamento de Redondo le entregó "toda la información requerida".

También se investiga al Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Europea

En relación al acuerdo que se está investigando, el Ministerio de Igualdad adjudicó en 2023 un contrato de 42,6 millones de euros, de los que 4,6 millones correspondía a financiación con fondos europeos. Con esta última cantidad se compraron un total de 22.800 dispositivos, entre terminales para víctimas y maltratadores, según el departamento que dirige Redondo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La solicitud de información por parte de la UCO ha coincidido con una rueda de prensa de Igualdad para presentar la campaña por el 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Durante el turno de preguntas, Redondo ha sido preguntada por la investigación a lo que la ministra ha trasladado "transparencia absoluta", al mismo tiempo que ha asegurado que le "consta" que el dinero se ha empleado "correctamente".

"No es nada nuevo. Es una investigación que está abierta, de hecho es una investigación que también se ha producido en el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Europea y ahí nuestra colaboración desde hace meses es total y absoluta, transparencia absoluta. Toda la información que se requiera que se va a ofrecer", ha aseverado la ministra.