El informe que desató la detención de Corvillo revela las relaciones que el empresario mantuvo con el exministro

Agentes de la UCO acude al Tribunal de Cuentas a por información sobre presuntas irregularidades en donaciones al PSOE

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha implicado en un informe a Cristian Corvillo, el empresario que condujo el vehículo de Pedro Sánchez durante las primarias del PSOE de 2017, en "la entrega de fondos" al exministro José Luis Ábalos y en presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas.

El informe que desató la detención de Corvillo la semana pasada, al que ha tenido acceso EFE, profundiza en las relaciones que este empresario mantuvo con Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, y en los indicios de que habría participado en "la organización criminal investigada" en la Audiencia Nacional.

Los investigadores apuntan a "indicios que permiten relacionar a Corvillo con fondos destinados a Andrea de la Torre", pareja de Ábalos que también fue detenida, a través de una sociedad portuguesa vinculada a una tercera persona, y le sitúan asimismo como el "elemento de conexión" entre Aldama y el exministro "para facilitar la entrega de dinero en efectivo a este último".

La UCO menciona en su informe una conversación entre Corvillo y Aldama que tilda de "reveladora" del "grado de vinculación" del empresario con el PSOE, "al referir mantener una interlocución directa" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como de "su conocimiento de los asuntos relacionados con Ábalos".