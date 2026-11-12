Agencia EFE 12 NOV 2026 - 13:59h.

Los investigadores han detectado discordancias en la documentación sobre las donaciones efectuadas al PSOE

Un informe que analiza las cuentas del PSOE descarta financiación ilegal pero halla gastos "llamativos" de Ábalos

Compartir







Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido este jueves a la sede del Tribunal de Cuentas en busca de más documentación sobre las donaciones efectuadas al PSOE, tras cotejar la información que ya aportó este órgano al respecto y detectar discordancias.

Sistema de reembolso en efectivo del PSOE

Según informan a EFE fuentes próximas a la investigación, los agentes están requiriendo información al órgano contable, en presencia de una letrada de la administración de justicia y en el marco de la investigación secreta que dirige la Audiencia Nacional sobre el sistema de reembolso en efectivo del PSOE de pagos adelantados por sus cargos.

Una investigación que abrió el juez Ismael Moreno el año pasado y que forma parte del conocido como caso Koldo, que está compuesto por varias piezas separadas.

PUEDE INTERESARTE Pedro Sánchez asegura ante el Comité Federal que el PSOE no se ha financiado ilegalmente y defiende sus medidas anticorrupción

Esta es una de ellas y lleva secreta desde su apertura. En ella, el magistrado solicitó al PSOE "la relación de pagos en metálico efectuados" entre 2017 y 2024 y los documentos que los soportan, una documentación que los socialistas entregaron en diciembre del año pasado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Esta información lleva meses en poder de la UCO, que analiza también la documentación que entregó el Tribunal de Cuentas.

Según las fuentes, los agentes han cotejado toda la documentación de la que disponen y han comprobado que algunos conceptos no coincidían, de manera que están requiriendo más información al Tribunal de Cuentas, en concreto sobre las donaciones efectuadas al PSOE.