Raquel Noya Pontevedra, 13 NOV 2026 - 07:14h.

Los delincuentes se hicieron pasar por intermediarios de una plataforma de criptomonedas e instaron a la víctima a transferir 185.883 euros

El hombre, de 75 años, tuvo que vender su coche y varios objetos personales para sobrevivir y ahora estudia reclamar responsabilidades a las entidades bancarias

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Quería recuperar los 10.000 euros que unos ciberdelincuentes le habían robado tres años antes y terminó perdiendo casi 200.000. Un vecino de Vigo, de 75 años, ha sido víctima de una sofisticada ciberestafa que le ha dejado sin los ahorros que había reunido durante toda su vida. Los responsables del engaño aprovecharon aquella primera estafa para volver a contactar con él y convencerlo de que podía recuperar su dinero, esta vez con los supuestos intereses acumulados.

“Me robaron los ahorros de toda una vida de trabajo. Ese colchón que mi mujer y yo habíamos conseguido guardar para nuestra última etapa de la vida”, lamenta el afectado, que, según informa La Región, continúa en tratamiento psicológico tras sufrir una fuerte depresión. La vergüenza y el sentimiento de culpa por haber caído en el engaño todavía le acompañan, y debido a ello, ha pedido mantener su identidad en el anonimato.

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La investigación está en manos de la plaza número 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, después de que el hombre denunciase los hechos en diciembre de 2025. La Policía Nacional, a través del grupo de la UDEF, ha seguido el rastro de las operaciones y ha localizado el dinero en un entramado de ocho cuentas bancarias repartidas por distintos países.

Le prometieron recuperar 73.410 euros de una inversión anterior

El engaño comenzó con una llamada telefónica. Al otro lado, una mujer que se presentó como experta en regulación de criptomonedas y aseguró trabajar como autónoma para Deloitte. Según explicó al jubilado, la plataforma Kraken tenía retenidos 73.410 euros que le correspondían por los 10.000 euros que había perdido en 2022, más los supuestos beneficios generados desde entonces.

La historia resultaba creíble para la víctima porque la interlocutora manejaba numerosos datos personales suyos e incluso conocía determinadas claves. El hombre sospecha que los delincuentes habían conseguido acceder a sus dispositivos electrónicos y a la información de sus cuentas.

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Los estafadores le aseguraron que, para desbloquear aquel dinero, debía abonar distintos conceptos: gastos notariales, verificaciones de identidad, trámites de trazabilidad, pólizas de seguro o multas de regularización, entre otros. Cada nuevo pago se presentaba como un último requisito para recibir la cantidad prometida.

Convencido de que estaba a punto de recuperar sus ahorros, el hombre llegó a realizar 33 transferencias por un importe total de 185.883 euros. También recibió un ingreso de 22.653 euros en una de sus cuentas, aunque la cantidad finalmente sustraída superó los 190.000 euros debido al cobro de comisiones.

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Vendió el coche y objetos personales para poder sobrevivir

Las sospechas llegaron cuando comprobó que, pese a los continuos desembolsos, el dinero prometido nunca aparecía. Al mismo tiempo, sus cuentas se estaban quedando sin fondos.

“Cuando vi que, a pesar de los ingresos, no recuperaba el dinero y que mis cuentas estaban sin nada, empecé a sospechar”, recuerda. Compartió sus dudas con un amigo, que le recomendó acudir a un abogado. Fue entonces cuando comprendió que había vuelto a caer en una estafa.

Las consecuencias económicas fueron devastadoras. Después de llevar una vida desahogada, se encontró sin recursos para afrontar los gastos más básicos. “No tenía ni para comer. Tuve que vender el coche, dos relojes y hasta una cubertería de plata. Ese año no hubo Navidades ni celebraciones”, relata en la cabecera local.

El episodio también tuvo un importante impacto emocional. La víctima asegura que todavía está intentando recuperarse de la depresión que sufrió y recuerda especialmente la dureza de tener que reconstruir lo sucedido cuando acudió al juzgado para ratificar la denuncia.

El dinero pasó por cuentas de Malta, Singapur y Kingstown

La investigación policial ha permitido reconstruir parte del recorrido del capital. Los fondos terminaron distribuidos en ocho cuentas bancarias de entidades ubicadas en diferentes países, entre ellos Malta, Singapur y Kingstown. Desde allí, parte del dinero habría llegado a empresas que lo transformaban en criptomonedas para dificultar su seguimiento.

Por el momento, los investigadores han identificado a dos personas que figuran como presuntas mulas del entramado y que están siendo investigadas en la causa. La dimensión internacional de las operaciones complica las pesquisas, especialmente por las dificultades para obtener información de algunas jurisdicciones.

Los agentes también trabajan con la hipótesis de que los delincuentes pudieron acceder previamente a los dispositivos del afectado cuando se conectaba a redes wifi de establecimientos hoteleros durante sus viajes fuera de España. Ese posible acceso les habría permitido hacerse con información suficiente para ganarse su confianza y dar credibilidad a la falsa operación de recuperación del dinero.

La víctima estudia reclamar también a los bancos

Además de perseguir a los responsables del engaño, el afectado quiere exigir explicaciones a las entidades financieras en las que tenía sus cuentas. Sostiene que ninguna le advirtió de la sucesión de movimientos ni le alertó de las cantidades que estaba transfiriendo.

Según su relato, cuando descubrió el fraude contactó con los bancos para intentar detener las operaciones. Dos rechazaron su petición y un tercero no llegó a responderle.

El hombre considera que las entidades deberían haber detectado las operaciones sospechosas y cuestiona que se permitiesen transferencias de semejante volumen sin activar mecanismos de prevención. También sostiene que pudieron incumplirse las obligaciones de control en materia de prevención del blanqueo de capitales.

“No se preguntaron de dónde procedía el dinero ni adónde iba, a pesar de que eran grandes cantidades”, denuncia. Su intención es reclamar responsabilidades y estudiar la posible implicación de las entidades en el procedimiento judicial.

El afectado, que trabajó durante años en el sector financiero y asegura conocer las obligaciones de control que deben cumplir los bancos, no oculta su incertidumbre sobre el futuro. “No sé si algún día recuperaré el dinero y, seguramente, de ser así, irá para mis herederos”, lamenta.