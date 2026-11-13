El PSOE denuncia al PP tras asegurar Koldo que le ofrecieron dinero si mentía contra el Gobierno

La denuncia señala presuntos delitos de obstrucción a la justicia, tráfico de influencias o falsedad en documento mercantil

Agentes de la UCO acude al Tribunal de Cuentas a por información sobre presuntas irregularidades en donaciones al PSOE

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El PSOE ha denunciado al Partido Popular después de que el exasesor ministerial Koldo García, condenado por el 'caso mascarillas' a 19 años de prisión por el Tribunal Supremo, asegurase que le ofrecieron costear su defensa y un millón de euros si mentía contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Presentada ante la Fiscalía General del Estado, la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, señala presuntos delitos de obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, cohecho, prevaricación y malversación. La denuncia va dirigida a su vez contra uno de los abogados del PP, Alberto Durán, así como a una empresa editora a la que apunta por el pago de la defensa de Koldo.

Los socialistas dicen que se habría hecho "con una contrapartida de publicidad institucional de administraciones del mismo signo" y que "indiciariamente indican que el destinatario efectivo del beneficio podría ser el Partido Popular".

"Yo estoy en la cárcel, lo he perdido absolutamente todo y he dicho que no voy a mentir"

"Esa comprobación exige en esta instrucción examinar las cuentas del partido, sus relaciones económicas con la editora entre mayo de 2025 y la actualidad y las rendiciones presentadas al Tribunal de Cuentas", abunda el PSOE.

Además, hace hincapié en que, el pasado 9 de noviembre, una de las dirigentes 'populares', Cuca Gamarra, "a preguntas de los medios de comunicación, confirmó la existencia de reuniones entre Alberto Durán y Koldo García, aunque negara taxativamente el ofrecimiento de cantidad alguna al mismo, pero sin aclarar ni dónde se produjo, la naturaleza de aquella reunión y cuál fue su objeto".

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En su turno de última palabra en el juicio del Supremo, Koldo aseguró: "A mí también me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles. ¿Cuál es la cuestión? Yo estoy en la cárcel, lo he perdido absolutamente todo y he dicho que no voy a mentir".