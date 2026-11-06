Informativos Telecinco accede a un vídeo que el chófer de Sánchez en las primarias de 2017 envió a Aldama cuando iba camino a reunirse con él y Ábalos

La imputación de Cristian Corvillo y Andrea de la Torre abre nuevas incógnitas sobre el caso Koldo

Compartir







Este viernes se han conocido nuevos datos sobre dos de los detenidos ayer en la operación de la Guardia Civil por el caso Koldo. Andrea de la Torre, pareja de Ábalos es presuntamente una pieza importante en la trama y habría participado directamente en el blanqueo de capitales. En cuanto a Cristian Corvillo, que ejerció de conductor de Sanchez, Informativos Telecinco ha tenido acceso a unas imágenes que confirman la estrecha relación que mantenía tanto con Ábalos como con Aldama.

Se remontan a enero de 2021, primer día de la histórica nevada de Filomena. En un vídeo se ve conducir a Cristian Corvillo, que se dirige a ver una empresa con Víctor de Aldama. "¿A qué hora llegáis?", pregunta Aldama. "Les he dicho que tú eres socio mío y de la empresa que vamos a ver", respondía Corvilla. Sin embargo, la intensa nevada les retrasa y Cristian le envía ese vídeo a Aldama, al que ha tenido acceso Informativos Telecinco, porque, según los mensajes también está Ábalos.

"No me mandes vídeos, dime lo que tardas porque el ministro se va", le respondió Aldama al supuesto chófer de la gira de 2017 de Pedro Sánchez. Finalmente no llegan a tiempo y el encuentro con el ministro se suspendió.

"Bueno, pues nada, el ministro se va. Joder, mira que te avisé, coño", le recriminaba el comisionista. A pesar de esta evidencia al declarar como testigo hace unos meses en la Audiencia Nacional, Corbillo lo negó. "Yo jamás he concertado una reunión con un Víctor. Nunca en mi vida he tenido una reunión con el señor exministro y con Víctor de Aldama, nunca es nunca", señaló.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Reconoce reuniones con Ábalos, pero solo por cuestiones del partido al ser militante socialista que hizo de conductor ocasional durante las primarias de Sánchez. Pero los investigadores creen que a través de las empresas con su hermano Rubén, también detenido, canalizaba las mordidas de los presuntos amaños de contratos públicos.

Y para blanquear estás supuestas comisiones ilegales, la UCO sospecha que la trama utilizaba a la novia de Ábalos. Andrea de la Torre compró un piso y una plaza de garaje en Madrid. 125.000 euros que pagó sin hipoteca con un cheque a pesar de no tener ingresos, solo poco después de que Ábalos le pidiese a Koldo que consiguiera un préstamo para ella de 130.000 euros.