La recomendación de Feijóo es la versión en audiolibro de su programa electoral

Pedro Sánchez reivindica la bandera española en un multitudinario mitin del PSOE en Alcorcón

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El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este domingo, en un mitin celebrado en Santander ante unas 4.000 personas, movilizar el voto para su formación de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, y ha defendido que España necesita "decencia, ambición y gestión" para abrir una nueva etapa política.

Durante su intervención, el expresidente gallego ha acusado al actual Gobierno liderado por Pedro Sánchez de haber llevado al país a la "decadencia", con "un régimen de corrupción, de incompetencia y de jetas".

La recomendación de Feijóo en Spotify

Tras la reciente burla de Feijóo a Pedro Sánchez por recomendar canciones en Spotify, asegurando que "si gobierna, se acabaron las listas de música en Spotify", el candidato del PP ha vuelto a la carga, esta vez para hacer una recomendación a través de esa plataforma: "Este fin de semana yo también os hago una recomendación en 'Spoti'. No es una lista de canciones para distraer de los problemas de España, sino un programa para resolverlos", ha publicado Feijóo en su cuenta de X.

La recomendación de Feijóo es la versión en audiolibro de su programa electoral. Se trata de un episodio que está pensado para personas con alguna discapacidad visual, para que puedan tener acceso a las ideas de la formación "de cara a la España que viene".

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Ayuso ve más importante que españoles "hablen español" en el Congreso que el inglés de Sánchez: "Es garrapatismo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ve más importante que los españoles "hablen español" en el Congreso de los Diputados que el inglés que habla el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, tras las críticas al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, por no controlar este idioma.

"Es garrapatismo", ha defendido la dirigente regional en un mitin en Móstoles, junto al alcalde de la localidad, Manuel Bautista, donde ha cargado contra un Gobierno que "te extrae la mitad de tu sueldo en impuestos" y que quita la recaudación de "pensiones y salarios" para luego dar "regalos" y que se quiten "las ganas de emprender".