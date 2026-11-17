El trabajador ha declarado que la empresa empleó balasto de mala calidad en las obras previas al accidente ferroviario en Adamuz

La jueza de Adamuz da 10 días a la Guardia Civil y a los peritos para que informen sobre el caso

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Un ex operario de la cantera de donde procedía el balasto usado en las obras donde ocurrió el accidente ferroviario de Adamuz, ha declarado que el material era defectuoso e incumplía la normativa técnica de Adif. Su declaración ha sido incorporada a la investigación que realiza un juzgado de Montoro, sobre el siniestro en el que fallecieron más de 40 personas.

El hombre, que ha declarado tener 30 años de experiencia en el sector, ha sido despedido después de negarse a la fabricación y posterior utilización de este abasto con tendencia a fragmentarse bajo el peso soportado durante la circulación de los trenes, según la información de la cadena SER. Además de generar "finos" y perder asentamiento, provocando otros problemas de "firmeza" de la vía.

El trabajador, además, ha ofrecido a los investigadores a conducirlos "de manera presencial" a los puntos kilométricos de la vía en los que se usó ese balasto y reclama la realización de análisis técnicos que puedan demostrar lo que ha denunciado; también mostro su disposición a ubicar "el lugar exacto, frente de cantera o acopio" de dónde procede el material usado, así como las vías ferroviarias y suministros afectados.

El testigo ha comunicado que su objetivo al facilitar esta información es la adopción de medidas preventivas, incluida la suspensión "temporal" del tráfico de trenes en el tramo hasta que se realicen las actuaciones oportunas. La jueza de Montoro, encargada de la investigación del accidente ferroviario ocurrido el pasado mes de enero, ha incorporado la información suministrada por el exempleado a la investigación judicial, aunque esperará los resultados de las evaluaciones técnicas para decidir la declaración que pide el testigo.

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El hombre de forma secundaria ha relatado ante la magistrada que en la misma cantera, también se está fabricando y suministrando aglomerado asfáltico "fuera de la normativa técnica aplicable".

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La jueza ya pidió a Adif información sobre la procedencia del balasto

La jueza la pasada semana ya pidió a Adif en una extensa providencia información complementaria y detallada sobre la reforma de la vía previa al accidente en la que se incluía que se notificase la procedencia del balasto usado en los trabajos.

El objetivo es lograr la trazabilidad del material usado y conocer exactamente la procedencia no solo del balasto, sino de otros elementos usados en la reforma de la infraestructura para proceder a su análisis por parte de los peritos judiciales y avanzar en la investigación del suceso, han recordado las fuentes.