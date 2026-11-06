La Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios

La Guardia Civil traslada a la jueza del accidente de Adamuz que "resulta imposible" localizar las segundas cajas negras del Alvia siniestrado

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La Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios (AITAT) ha determinado que los indicios apuntan a que hasta 47 trenes pasaron sobre el carril fracturado durante las 22 horas anteriores al descarrilamiento de Adamuz (Córdoba). En el siniestro ocurrido el pasado mes de enero, murieron 48 personas.

El informe de los peritos que han investigado el accidente ferroviario apunta a que las marcas de golpes en las bandas de rodadura y la disminución de tensión registrada únicamente en el circuito de vía correspondiente al tramo afectado son compatibles con que la rotura franca de carril permaneciera sin ser detectada hasta el accidente, aproximadamente 22 horas más tarde, durante las cuales pasaron 47 circulaciones por el punto afectado.

La AITAT, ante la falta de garantías en los sistemas actuales ha exigido a Adif, que evalúe e implante soluciones técnicas eficaces para detectar cualquier fractura de carril "antes del paso de la siguiente circulación" al constatar que los circuitos de vía y las tareas preventivas de inspección, vigilancia y auscultación han resultado insuficientes para frenar a tiempo un riesgo catalogado internamente de "catastrófico" e "intolerable".

La investigación señala que el análisis de las instalaciones ha puesto de manifiesto que los circuitos de vía, si bien pueden detectar una rotura de estas características en determinadas circunstancias, su funcionalidad está destinada a la detección de la presencia de trenes y no a la detección específica de roturas francas, por lo que las instalaciones existentes no garantizan la detección de este tipo de roturas.

La AITAT recoge en su informe que la causa que originó la rotura no ha podido determinarse hasta el momento, al encontrarse las muestras de carril pendientes de análisis por laboratorios especializados, pero asegura que los resultados se incorporarán al desarrollo de la investigación.

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Asimismo, apunta que, según los datos facilitados por Adif, desde 2017 se han registrado 44 roturas francas de carril, de las cuales 18 (41 %) fueron detectadas mediante circuitos de vía, 17 (39 %) por personal de infraestructura y 9 (20 %) por los maquinistas.