Pedro Sánchez ha defendido la Ley de Eutanasia y ha advertido de la "amenaza" que supondría un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo

El debate completo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo: todos los detalles del cara a cara antes del 29N

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El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha defendido la Ley de Eutanasia y ha advertido de la "amenaza" que supondría un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo (PP), quien ha adelantado que reformará esta norma.

En un mitin de campaña este viernes en Santiago de Compostela, Sánchez ha recibido un libro de manos de Ramona Maneiro, la mujer de Ramón Sampedro y ha asegurado que no van a permitir que Feijóo y Abascal deroguen esta ley.

Así, ha apelado al "ejemplo de Ramón" y la "amenaza" de Feijóo y el líder de Vox, Santiago Abascal, que demuestran "lo difícil que es conquistar derechos y lo fácil que es arrebatarlos", según ha señalado ante unos 10.000 asistentes al mitin, el más multitudinario de la campaña.

Sánchez ha recibido el libro 'Querido Ramón. Un testimonio de amor' escrito por su viuda y ha leído un fragmento. A continuación ha señalado que este libro "no es un regalo" sino "un encargo" y se ha comprometido a seguir protegiendo la muerte digna si sigue gobernando después de las elecciones generales del 29 de noviembre.

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Sobre la ley de eutanasia en España

Ramón Sampedro y Ramona Maneiro protagonizaron una de las historias que marcaron el debate sobre la eutanasia en España. Sampedro, que quedó tetrapléjico tras un accidente en la playa de As Furnas en 1968, inició en 1993 una batalla judicial para reclamar ayuda para morir, sin conseguir que los tribunales autorizaran su petición.

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El 12 de enero de 1998, Sampedro falleció en una vivienda de Boiro (A Coruña), a los 55 años, tras ingerir una sustancia letal, en un acto que dejó grabado en vídeo para explicar su decisión y exculpar a las personas de su entorno. Maneiro fue detenida tras la muerte de Sampedro y quedó en libertad por falta de pruebas. Sin embargo, en enero de 2005, reconoció públicamente en televisión que le había ayudado a morir, lo que motivó la reapertura de la investigación.

La historia, llevada al cine en la película Mar adentro, convirtió a ambos en referentes del debate sobre la muerte digna y de la reivindicación de una regulación de la eutanasia en España.