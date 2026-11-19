Daniel Muñoz 19 NOV 2026 - 23:18h.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han protagonizado el octavo cara a cara de la democracia en unas elecciones generales

El cara a cara, completo: así ha sido el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez - Feijóo

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Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han protagonizado el octavo cara a cara de la democracia entre dos candidatos a la presidencia del Gobierno de España. A falta de 10 días para que España vote en las elecciones generales del 29N, el duelo entre los líderes del PSOE y del PP puede ser una de las claves que haga decantar el voto, y la pregunta que se hace todo el mundo tras el final del cara a cara es: ¿quién crees que ha ganado?

Cada detalle cuenta a la hora de pensar por un ganador o por otro en el duelo entre los dos candidatos. Las frases durante el cara a cara, el minuto de oro con las conclusiones, cómo han solucionado los momentos de tensión en el debate, los gestos, las interrupciones, todo suma para decantarse por uno de los dos y tener un ganador. Tanto el equipo de Pedro Sánchez como el de Alberto Núñez Feijóo han cuidado cada detalle pero cualquier anécdota puede hacer perder el cara a cara.

María Casado, presidenta de la Academia de Televisión, cuidó que los dos tuvieran el tiempo pactado antes del debate y se cumplieran todas las normas que se habían establecido. Feijóo y Sánchez, junto a su equipo de trabajo, hicieron su trabajo pero ahora toman la palabra los ciudadanos para decidir el ganador del cara a cara según lo que han visto.

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La vivienda y las pensiones, dos temas claves para el 29N

Dos de los temas que más preocupan a los españoles son la vivienda y las pensiones. Tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo lo han tenido muy presente en el cara a cara de este jueves, pero son dos problemas que se arrastran desde hace años y ninguno de los gobiernos hasta ahora ha podido encontrar una solución. Los programas electorales de PSOE y PP, y también de Vox, Frente Amplio o Podemos tienen la vivienda y las pensiones en uno de sus pilares.

Pedro Sánchez se comprometió en la entrevista que le realizó Carlos Franganillo el pasado lunes en seguir ampliando la vivienda social en España. "Ahora mismo de son 120.000 las viviendas de protección oficial, viviendas asequibles que este Gobierno ha impulsado y ha construido. Y nuestro compromiso para la próxima legislatura es construir 100.000 más, porque nuestro compromiso, nuestro objetivo, es llegar al 6% del total del parque de vivienda en vivienda protegida o vivienda asequible. Hay que construir vivienda, por supuesto, pero no solamente está en el cuánto tenemos que construir, sino para quién. Y ahí es donde entra en juegos la vivienda asequible, la vivienda protegida", afirmaba el líder del Partido Socialista.

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La candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno, Irene Montero, así lo dejó ver en la entrevista que le hizo Carlos Franganillo este miércoles en 'Informativos Telecinco'. "Si bajas el precio de los alquileres por ley lo que tendrás es alquileres más bajos y la gente tiene que entender que efectivamente, si quiere hacer negocio, pues tendrá que hacerlo con relojes o vino, pero no con el derecho a la vivienda. Una persona que tenga una vivienda y que la ponga en alquiler por un precio justo después de haberlo bajado por ley, podrá ponerlo en alquiler, lo que no podrá es hacer negocio a costa del salario de un inquilino", explicaba la exministra de Igualdad.