Feijóo ha confesado ante las preguntas de Pedro Sánchez durante el debate "que modificará la ley de eutanasia"

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El candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que, si gobierna, modificará sin "ninguna duda" la ley de eutanasia y el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, le ha afeado que "quiere derogar" esta ley y "restringir el acceso al aborto a mujeres de 16 años".

"Entonces, ¿usted está diciendo que va a derogar la ley de eutanasia?", ha preguntado Sánchez, a lo que Feijóo ha contestado afirmativamente. "Estoy diciendo que voy a modificar la ley de eutanasia, no tenga ninguna duda, sí", ha subrayado, este jueves durante el 'Cara a cara' celebrado en la Academia de la Televisión.

"Usted ha descarcelado a 1.400 violadores y gentes que ha cometido abusos sexuales por su disparate de la ley del sí es sí. ¿De verdad aquello de soy socialista o soy feminista porque soy socialista? Esa es su política de igualdad. Mire, no toque usted el aborto, el aborto hay una ley y una sentencia del Tribunal Constitucional. Fin, no toque usted la eutanasia, la muerte digna. Hay que respetarla, pero la vida digna hay que promoverla", contestaba Feijóo.

La respuesta de Feijóo a la eutanasia

En este sentido, Sánchez ha advertido que allí donde gobierna el PP lo que está haciendo es "desmantelar las políticas de igualdad, recortar los recursos de apoyo a las víctimas de violencia de género" y le ha afeado que "quieren restringir el acceso al aborto de las mujeres de 16 años" y derogar "la ley de muerte digna", algo que ha calificado de "auténtico error".

Por su parte, Feijóo ha pedido no tocar la ley del aborto y ha apostado por reformar la ley de eutanasia. "Mire, no toque usted el aborto, hay una ley y hay una sentencia del Tribunal Constitucional. Fin. No toque usted la eutanasia. La muerte digna hay que respetarla, pero la vida digna hay que promoverla señor Sánchez", ha insistido.