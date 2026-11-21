La entrevista forma parte de la ronda de encuentros que Informativos Telecinco ha previsto con los principales líderes políticos durante esta campaña electoral

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Informativos Telecinco entrevistará el próximo lunes al candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en plena campaña electoral. El encuentro será conducido por Carlos Franganillo durante la edición de las 21.00 horas del informativo.

La entrevista forma parte de la ronda de encuentros que Informativos Telecinco ha previsto con los principales líderes políticos durante esta campaña electoral. Feijóo será el tercero en pasar por el plató -después de Pedro Sánchez e Irene Montero- para abordar las principales cuestiones de la actualidad política y las propuestas de su candidatura.

El 'cara a cara' con Sánchez fue "una gran victoria emocional", según Feijóo

Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este sábado "no fiarse" de las encuestas ni del ambiente de euforia que recorre al partido tras el 'cara a cara' con Pedro Sánchez, en el que los 'populares' consideran que su candidato "vapuleó" al jefe del Ejecutivo, ya que, según ha resaltado, "son capaces de todo" y "heridos son todavía más peligrosos".

El líder del PP ha reconocido que "para mucha gente" el 'cara a cara' del jueves fue una "gran victoria emocional", sobre todo para la gente que se ha sentido "abandonada", pero ha pedido "culminarlo" el día 29 de noviembre en las urnas. "Los españoles merecíamos una alegría pero insisto, no nos precipitemos porque no hay nada que celebrar. Por eso, ni una sonrisa de más ni un minuto de relajación. No os fieis de las encuestas, no os fieis del ambiente. Los conocemos, son capaces de todo y heridos son todavía más peligrosos", ha avisado en un mitin en la plaza de toros de Valencia donde el PP ha llenado el aforo con 12.000 personas.