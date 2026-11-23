Sitúa al PSOE en una estimación de voto del 34,4% frente al 24,7% del PP: Vox sería tercera fuerza con un 15,6%, seguido de Frente Amplio, con un 5,7%, según su barómetro

Los candidatos entran en la recta final de la campaña volcados en movilizar a su electorado y convencer a los indecisos: "Que no se relaje nadie"

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MadridEl último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), avanzado este mismo lunes, último día para la publicación de sondeos sobre las elecciones generales del 29 de noviembre, da como vencedor al PSOE con una estimación de voto del 34,4%, a casi 10 puntos del PP, al que otorga una estimación voto del 24,7%.

Por otra parte, el estudio, realizado entre el 10 y el 17 de noviembre a partir de una muestra de 8.034 entrevistas, sitúa a Vox en tercer lugar con el 15,6% de los sufragios, por delante de Frente Amplio, con un 5,7%.