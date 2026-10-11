Redacción Cataluña Europa Press 11 OCT 2026 - 10:49h.

Félix Bolaños ha reiterado que el objetivo de la Ley de Amnistía era que el beneficiario último fuera la sociedad catalana

Sobre las elecciones del 29N, el ministro ha dicho que la "tendencia al alza del PSOE es clara" mientras que el PP va a la baja

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BarcelonaEl ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado el "éxito" de la Ley de Amnistía por, dice, haber normalizado la situación política y social en Catalunya. Permite a Carles Puigdemont volver a España.

Tras haberse retirado las órdenes de detención contra el expresidente de la Generalitat, el líder de Junts puede regresar al territorio nacional sin ser arrestado. Aunque su abogado cree que no volverá hasta que el Tribunal Supremo sentencie.

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En una entrevista concedida a 'El Periódico' y recogida por Europa Press este 11 de octubre, Bolaños ha afirmado que la amnistía no era una "cuestión de nombres individuales". El objetivo era que el beneficiario último fuera la sociedad catalana en su conjunto.

"Con todas las barbaridades que se dijeron, que han resultado ser todas ellas falsas, creo que en eso es donde tenemos que poner el foco", ha expuesto el ministro del actual Gobierno.

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Ha dicho también que en este momento no tiene mayor relevancia que se produzca una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Carles Puigdemont.

"Por otro lado, estoy recordando ese primer año de legislatura con manifestaciones muy masivas contra la amnistía, que, por cierto, ahora el PP no dice ni pío de la amnistía, ni pío", ha señalado.

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La "tendencia al alza del PSOE es clara", asegura sobre el 29N

En referencia a las elecciones generales del 29 de noviembre, Bolaños ha dicho que la "tendencia al alza del PSOE es clara" mientras que el PP va a la baja porque, según apunta, los socialistas están hablando de asuntos que interesan a la gente y la derecha no habla de nada.

Sobre si está encima de la mesa formar listas unitarias con otros partidos de izquierdas en los comicios al Senado, el ministro ha dicho que no es el momento todavía porque hay formaciones que tienen que tomar decisiones previas. Aunque ha explicado que estudiaran las opciones para que el PP no vuelva a hacer un "uso espurio" de la Cámara Alta.

Acerca de la situación que hay actualmente con la vivienda, en el contexto también de las acampadas en diversas ciudades españolas, ha defendido que estas concentraciones están "levantando una bandera que es una causa justa: el acceso asequible".

Félix Bolaños respalda estas movilizaciones y por ello el Gobierno, según dice, actúa en consecuencia adoptando decretos para dar respuesta a las reivindicaciones: "Es una aplicación estricta de lo que dice la Constitución, ni más ni menos". Ha destacado que el decreto ley es más ambicioso y poderoso que el presentado en un inicio.

Crisis en Ceuta y la 'ley de nietos", que es "legal"

Respecto a la crisis migratoria en Ceuta ha expuesto que esta era compleja de resolver, pero cree que se están empezando a ver "frutos en la normalización" de la ciudad autónoma, aunque admite que todavía no está normalizada.

"Respecto a la visita de los Reyes, recordar que el jefe del Estado visita Ceuta y Melilla siempre con gobiernos socialistas. Lo hizo con el presidente Zapatero. Lo va a hacer ahora el rey Felipe VI con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno", ha reivindicado.

Preguntado también por la 'ley de nietos' ha destacado que es "absolutamente legal" y dice que la interpretación de la Ley de Memoria que se hace es la misma que se hizo en 2007, pero cree que ahora se ha propagado lo que considera un bulo sobre que se está inflando el censo.

"Pedimos al Tribunal Supremo que resuelva cuanto antes, no solo sobre la medida cautelar, sino también que resuelva sobre el fondo, porque el censo hay que determinarlo y hay que clarificarlo cuanto antes en un proceso electoral", ha zanjado.