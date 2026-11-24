Están llamados a votar más de 330.000 personas en Argentina, el país con más residentes españoles de todo el mundo

El Supremo avala el DNI digital en las elecciones y rechaza un recurso contra urnas de cartón para los 'nietos'

Compartir







La denominada como ley de nietos ha puesto el foco en el voto exterior para el 29N, lo que ha conducido a una polémica inédita, en la que por primera vez se ha cuestionado en unas elecciones generales el voto de los españoles que viven en el extranjero.

El Ministerio de Exteriores ha asegurado que los consulados están cumpliendo "escrupulosamente" con las indicaciones del Tribunal Supremo para "custodiar y diferenciar perfectamente" a los votantes con el derecho a voto suspendido, al referirse a las dudas del PP sobre el voto exterior en relación con la ley de nietos.

Numerosos descendientes han depositado ya su voto en urnas de cartón en el Consulado de Buenos Aires. "Las sensaciones varían entre la alegría de aquellos que han podido ejercer su derecho a voto y la incertidumbre pero nacionalizados a través de la ley de nietos, que no saben qué ocurrirá con las papeletas que han depositado en las dos urnas de cartón habilitadas", cuenta desde la capital de Argentina el reportero Carlos Palomino.

Allí están llamados a votar más de 330.000 personas en Argentina, el país con más residentes españoles de todo el mundo. "Esperemos que todo eso vaya porque la verdad que la gente se movió muchísimo y gastó plata en papeles para justificar que sus abuelos vinieron por exilio", cuenta una mujer.

Exteriores dice que los consulados cumplen con el Supremo para recoger el voto exterior

El Ministerio de Exteriores ha asegurado que los consulados están cumpliendo "escrupulosamente" con las indicaciones del Tribunal Supremo para "custodiar y diferenciar perfectamente" a los votantes con el derecho a voto suspendido, al referirse a las dudas del PP sobre el voto exterior en relación con la ley de nietos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Fuentes de Exteriores han explicado a EFE que el procedimiento que están siguiendo en los consulados está recogido expresamente en el auto del Supremo del pasado 23 de octubre.

En dicho auto, el alto tribunal señala que para el voto en urna las oficinas consulares deberán disponer del listado del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) remitido por la Oficina del Censo Electoral y, en el caso de que una persona no aparezca inscrita en dicho listado, los responsables consulares recibirán su voto "pero no lo introducirán en la urna, sino que la mantendrán aparte" para su envío a la Junta Electoral Provincial competente.