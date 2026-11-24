telecinco.es 24 NOV 2026 - 21:30h.

Sánchez y Salvador Illa han apostado por el voto femenino en Barcelona y reciben el apoyo de Loles León en su mitin en Barcelona

Sánchez pide "optimizar" el voto en circunscripciones pequeñas y votar al PSOE: "Nos estamos jugando mucho"

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El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, se ha comprometido a reformar la Ley de Seguridad Nacional si gana las elecciones de este domingo 29 de noviembre, para prohibir que España pueda participar en guerras "ilegales" como la de Irak del año 2003 o la actual en Irán.

Sánchez ha hecho este anuncio este martes durante un mitin de campaña en Barcelona, "una ciudad de paz", según ha indicado, ante unos 10.000 asistentes entre los que han accedido al recinto y los que se han tenido que quedar fuera.

"En la próxima legislatura modificaremos la Ley de Seguridad Nacional para que España nunca participe en una guerra ilegal como la que vivimos hace 20 años en Irak o como la que estamos viviendo hoy en Irán", ha trasladado.

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha afirmado que los catalanes sabrán qué opción votar en las elecciones generales: "Pedro sí que entiende a Catalunya. Y no desde hace dos días. Sánchez sí entiende a Catalunya. Y por eso Catalunya sabe lo que debe hacer este 29 de noviembre".

El apoyo de Loles León y la reivindicación por la cultura

Lo ha dicho este martes en el mitin central de campaña del PSC, ante unas 6.000 personas y otras 4.000 que se han quedado fuera del Pavelló 1 de Fira de Barcelona, según datos del PSC, en el acto con el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez; los números uno y dos de la candidatura del PSC por Barcelona, Jordi Hereu y Eva Granados, y el alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni.

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Illa le ha dicho a Sánchez que en Catalunya se le quiere, y ha llamado al catalanismo a votar para proteger el autogobierno de Catalunya y el catalán: "En Catalunya, con Feijóo y Abascal no nos irá bien. Por eso les pido a todos los catalanistas que vayan a votar", y que lo hagan por Pedro Sánchez.

Además, en la campaña ha apostado por el voto femenino y por la reivindicación de la cultura frente a la censura. Para ello, ha contado con la presencia de la actriz Loles León. Pedro Sánchez ha defendido además todas las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros y anunciando ese cambio en la Ley de la Defensa. "En la próxima legislatura modificaremos la Ley de Seguridad Nacional para que España nunca participe en una guerra ilegal".