El responsable del área económica de Vox, José María Figaredo, lo ha adelantado en una entrevista

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El responsable del área económica de Vox, José María Figaredo, ha indicado este jueves que su previsión de recorte del gasto público en España es de unos 112.000 millones de euros, en un cálculo "moderado" del 50 % de los 224.000 millones que querrían analizar desde un hipotético gobierno en el que participen para determinar qué se mantiene.

Figaredo lo ha expresado en una entrevista con la plataforma de información financiera Bloomberg, en la que explica que esas partidas que califica como revisables son los 180.000 millones de euros que el Estado transfiere anualmente a las comunidades autónomas, junto a otros 44.000 millones de subvenciones que concede el Gobierno.

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Ha añadido que ante esos recortes del gasto público estarían a salvo "la sanidad, la educación, la dependencia, la justicia y la seguridad", pese a que de las transferencias que el Estado hace a las comunidades autónomas, precisamente, las mayores partidas son las destinadas a sanidad y educación, de competencia autonómica.

Figaredo lo ha asemejado a "un atleta con esteroides"

El cabeza de lista por Asturias al Congreso ha explicado también en la entrevista que la "revolución" en la economía pública que pretende Vox si alcanza el Gobierno "no puede realizarse en quince días".

Sobre los buenos resultados macroeconómicos del Gobierno de Pedro Sánchez, Figaredo lo ha asemejado a "un atleta con esteroides", debido a los fondos europeos extra recibidos tras la pandemia.

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En ese sentido, cita tres factores fundamentales para el crecimiento económico español: el gasto público, el consumo derivado de la creciente inmigración y el turismo, para agregar que "de esos tres solo está legitimado uno: el turismo".