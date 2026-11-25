El jueves 26 de noviembre a las 22:00 horas 'Informativos Telecinco' emite el debate entre los cuatro candidatos a la presidencia del Gobierno

Los dos tonos del debate entre Sánchez y Feijóo

Compartir







'Informativos Telecinco' ofrecerá un debate con los principales candidatos a la presidencia del Gobierno. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau protagonizarán este debate a cuatro que será emitido por 'Informativos Telecinco' este jueves 26 de noviembre a las 22:00 horas.

Como en el 'cara a cara' protagonizado por Pedro Sánchez y por Alberto Núñez Feijóo, el encuentro que se emitirá este próximo jueves también estará formado por diferentes bloques: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la Corrupción y Regeneración Democrática; Migración y Política Exterior.