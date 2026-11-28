El PP solicita que se compruebe el contenido de los mensajes, la autoría y el alcance de las publicaciones

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El Partido Popular en la provincia de Valencia ha presentado una denuncia urgente ante la Junta Electoral Central (JEC) para que investigue tres publicaciones difundidas los días 26, 27 y 28 de noviembre en la cuenta de 'X' de Vicent Mascarell, secretario de Organización del PSPV y "número dos de Diana Morant", tal como ha resaltado el Partido Popular de Valencia en un comunicado.

El escrito pide esclarecer si los porcentajes y las cantidades atribuidas a distintas frutas y colores podrían estar ocultando resultados de encuestas electorales mediante un lenguaje figurado. El PP subraya en un comunicado que está prohibido publicar y difundir sondeos durante los cinco días anteriores a las votaciones.

El PP solicita que se compruebe el contenido de los mensajes, la autoría y el alcance de las publicaciones

La denuncia destaca que uno de los mensajes alude a la recepción de "datos de hoy" y que el último, publicado en plena jornada de reflexión, hace referencia a la evolución de determinadas frutas y al cierre de la temporada en 36 horas.

El PP solicita, por tanto, que se compruebe el contenido de los mensajes, la autoría y el alcance de las publicaciones, así como el origen de las cifras y si el PSPV ha participado en su elaboración o difusión. Por eso, reclama a la Junta Electoral que esclarezca los hechos y determine si se ha vulnerado la normativa, así como las sanciones correspondientes, si es el caso.