Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad de Madrid tendrán aviso amarillo por nieblas durante las 10 primeras horas del día

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Este domingo, jornada de las elecciones generales del 29 de noviembre, se esperan nieblas matinales densas en la meseta sur y bajada de las temperaturas en el norte, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad de Madrid tendrán aviso amarillo por nieblas durante las 10 primeras horas del día. En concreto, destaca la existencia de nieblas matinales con probabilidad de ser densas y extensas en esta área, así como posibles chubascos localmente fuertes a primeras horas en el oeste de Galicia y descensos notables de las temperaturas máximas en zonas del Cantábrico y de las mínimas en la región gallega.

Habrá que sacar el paraguas en Galicia

La Aemet prevé que el paso de un frente deje cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en Galicia, área cantábrica y Pirineos y un predominio de cielos nubosos o cubiertos en el resto de la vertiente atlántica norte y el alto Ebro, con posibilidad de alguna precipitación débil y aislada, aparte de una cota de nieve que se situará en el rango de los 1.800-2.000 metros.

En el resto de la Península y Baleares se espera un tiempo dominado por las altas presiones, con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas, aunque con abundante nubosidad baja a primeras horas en regiones mediterráneas, depresiones del nordeste y especialmente en la meseta sur.

De manera más localizada, las nieblas también afectarán a regiones de la mitad norte peninsular, fachada oriental y Baleares, mientras que en Canarias habrá previsiblemente intervalos nubosos con probables chubascos ocasionales en interiores y vertientes norte de las islas montañosas y poca nubosidad en general en el resto.

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Las temperaturas serán frías pero no habrá heladas

Respecto al viento, soplará moderado el alisio en Canarias, el viento de componente norte en los litorales gallegos y del oeste amainando y rolando a norte en los cantábricos. En el resto del país habrá viento flojo variable con una tendencia a rolar a norte, predominando la componente este en el Mediterráneo y con intervalos moderados de cierzo en el Ebro.

En cuanto a los termómetros, las temperaturas máximas descenderán en los tercios norte y este peninsulares, de forma localmente notable en el Cantábrico, mientras que las mínimas ascenderán en Cataluña, con descensos en Galicia que también serán notables en su mitad occidental, y se esperan pocos cambios térmicos en el resto del país.

Finalmente, la Aemet apunta a heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular.