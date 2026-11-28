Jornada de reflexión de las elecciones del 29N, en directo: Feijóo visita Ceuta como muestra de "apoyo y solidaridad"
Los planes de los candidatos pasan por el descanso, la familia y el deporte
La factura de las elecciones generales de este 29N: costarán al Estado 243,4 millones de euros, un 10% más que en 2023
Este sábado, 28 de noviembre, España afronta la jornada de reflexión previa a las elecciones generales del 29N. Los planes de los candidatos pasan por el descanso, la familia y el deporte, antes de una cita con las urnas que mañana volverá a poner el foco en la política nacional.
Este domingo, los colegios electorales abrirán sus puertas para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en unos comicios en los que están llamados a participar 38,7 millones de electores.
Andalucía vuelve a ser decisiva en España este 29N seis meses después de las autonómicas que dieron paso al pacto PP-Vox
Andalucía afronta con las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre una nueva cita con las urnas seis meses después de los comicios autonómicos del pasado 17 de mayo que dieron paso al primer gobierno de coalición entre PP y Vox al quedarse Juanma Moreno a tres escaños de reeditar la histórica mayoría absoluta en el Parlamento andaluz alcanzada en junio de 2022.
Los nacionalizados por la 'ley de nietos' podrán entregar sus votos, pero no se abrirán y quedarán apartados
Los 163.355 personas que obtuvieron lanacionalidad española en virtud de la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como 'ley de nietos', pero tienen suspendido cautelarmente su derecho a voto en estas elecciones por orden del Tribunal Supremo (TS), podrán entregar sus papeletas si votan presencialmente en las elecciones del domingo y los sobres electorales que hayan enviado desde fuera o dentro de España llegarán a las mesas electorales, pero no se meterán en las urnas, no se contarán y quedarán apartados.Ir a la noticia
El nuevo Congreso heredará cinco leyes autonómicas, una reforma estatutaria y siete ILP
El Congreso que surja de las elecciones generales de este domingo, que se constituirá el próximo 23 de diciembre, heredará cinco leyes procedentes de distintos parlamentos autonómicos, una reforma estatutaria y siete Iniciativas Legislativas Populares (ILP) impulsadas por la ciudadanía. Entre los 'deberes' pendientes de las Cortes figuran también la renovación de la figura del Defensor del Pueblo, cuyo mandato concluyó el pasado día 18, y cuatro vacantes del Tribunal Constitucional que corresponden al Senado.
Con la disolución de las Cortes Generales, de todas las propuestas que estaban tramitándose en el Congreso sólo sobreviven aquellas cuyo autor no es el Congreso sino los Parlamentos autonómicos así como las ILP, que son iniciativas ciudadanas que proponen la creación, modificación o derogación de una ley.
Las nuevas Cámaras arrancarán el 23 de diciembre con la elección de mesas y la toma de posesión de los electos
Los diputados y senadores elegidos en las elecciones generales de este domingo tomarán posesión de sus escaños el próximo 23 de diciembre, el día en que se constituyan el Congreso y el Senado en sendas sesiones plenarias con las que se abrirá la decimosexta Legislatura.
Las sesiones constitutivas del Congreso y del Senado comenzarán a las diez de la mañana y se desarrollarán de forma simultánea, cada una con sus propias reglas.
Así, en el Congreso, la sesión será presidida por la persona electa de mayor edad, a quien asistirán --en calidad de secretarios-- las dos más jóvenes, que se encargarán de leer los nombres de los electos y los recursos contencioso-electorales interpuestos.
Irene Montero pasa la jornada de reflexión en el campo con su perra Rumba, en familia y en su casa
Irene Montero, candidata de Podemos a las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, ha salido esta mañana a pasear al campo junto a su perra Rumba durante la jornada de reflexión, según informan fuentes del partido este sábado.
La secretaria política de Podemos pasará el resto de la jornada en familia y en casa, "reponiendo fuerzas después de dos semanas de campaña electoral", añaden las mismas fuentes.
Feijóo visita Ceuta en la jornada de reflexión como muestra de "apoyo y solidaridad"
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, visitará Ceuta en la mañana de este sábado como muestra de "apoyo y solidaridad" a la población de la ciudad autónoma, durante la jornada de reflexión de las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre.
De esta forma, cumplirá un "compromiso personal" adquirido con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, según informan fuentes del PP, que señalan que esta es la sexta visita del candidato a la presidencia del Gobierno desde finales de junio.