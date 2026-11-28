Rocío Martín Elena González 28 NOV 2026 - 10:18h.

Los planes de los candidatos pasan por el descanso, la familia y el deporte

La factura de las elecciones generales de este 29N: costarán al Estado 243,4 millones de euros, un 10% más que en 2023

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Este sábado, 28 de noviembre, España afronta la jornada de reflexión previa a las elecciones generales del 29N. Los planes de los candidatos pasan por el descanso, la familia y el deporte, antes de una cita con las urnas que mañana volverá a poner el foco en la política nacional.

Este domingo, los colegios electorales abrirán sus puertas para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en unos comicios en los que están llamados a participar 38,7 millones de electores.