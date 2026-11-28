La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo ha confirmado que hubo una mala praxis asistencial

Condenan al SAS a pagar más de 200.000 euros a un paciente al que tardaron ocho meses en operar de una infección ósea crónica en Almería

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El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha condenado al Servizo Galego de Saúde (Sergas) y a su entidad aseguradora a abonar una indemnización de 1.158.945 euros a una mujer embarazada que acabó tetrapléjica, tal y como ha publicado Efe. Según informa 'La Voz de Galicia', la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo ha confirmado que hubo una mala praxis asistencial en la atención que le prestaron.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2022, cuando la mujer, que se encontraba en la semana 39 de gestación, acudió a un centro sanitario de Oleiros (A Coruña) aquejada de un dolor dorsal y fue dada de alta. Una hora más tarde, tuvo que ser trasladada a un complejo hospitalario de A Coruña, donde volvió a recibir el alta sin que los facultativos le realizaran una resonancia magnética.

Al día siguiente, la mujer volvió al hospital por un intenso dolor entre las escapulas y pérdida de sensibilidad en las piernas. En ese momento, le realizaron una resonancia y vieron que tenía un hematoma que le comprimía la médula espinal.

Ante la gravedad del cuadro clínico, el equipo médico le practicó de urgencia una cesárea y, a continuación, la sometió a una intervención neuroquirúrgica. La mujer sufrió una tetraplejia incompleta y, tan solo un mes después, se le reconoció un grado de discapacidad del 89%.

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La Sala aplica el criterio de pérdida de oportunidad

Los magistrados advierten que "no existen datos objetivos sobre el grado de lesión que presentaba" durante su primera visita a las urgencias hospitalarias ni de las opciones reales de recuperación si la hubiesen operado antes. Por eso, la sala aplica el criterio de pérdida de oportunidad y fija la compensación económica en el 70% del importe base, frente al 80% estimado inicialmente.

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La cuantía desciende de los 1,32 millones de euros acordados en primera instancia a los 1,15 millones actuales. La sentencia todavía no es firme porque se puede presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.