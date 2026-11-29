Tania Sánchez ha denunciado la situación a través de un vídeo publicado en las redes sociales

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La exdirigente de Podemos, Tania Sánchez, que ha ejercido hoy como apoderada del Frente Amplio, ha sido denunciada ante la Junta Electoral por llevar la sudadera verde en apoyo del profesorado en huelga en Madrid en un colegio electoral.

“Me han escoltado a una sala pare explicármelo y ¿sabéis lo que he hecho que es tan grave?”, ha explicado la expolítica mientras se desabrocha el abrigo y deja ver la sudadera verde. “Pues básicamente, llevar una camiseta que dice que la escuela pública es para todos y de todos”, ha añadido.

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“¿De verdad la Junta puede hacer esto?”, se pregunta finalmente. “He tenido que cubrirme para votar”, ha escrito en la misma publicación.

Le notificaron “una resolución de la mano de la Policía Municipal”

Tania Sánchez ha denunciado la situación a través de un vídeo publicado en las redes sociales. En él, ha explicado que mientras hacía su labor como apoderada en un colegio público, la Junta Electoral le había notificado “una resolución de la mano de la Policía Municipal”.

La expolítica ha resaltado que no puede enseñar el documento porque en él están los datos de la apoderada del PP que la ha denunciado a la Junta Electoral, quienes a su vez han enviado un requerimiento a los agentes.

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Tania Sánchez formó parte de las más de 70 personas ya desvinculadas con el partido morado o sus aliados que firmaron un manifiesto en el que pedían el apoyo a la candidatura de Ada Colau. “A todas las que os sentisteis representadas en la movilización política y electoral que inició Podemos en 2014”, ha añadido la exdirigente en el vídeo publicado en las redes sociales.