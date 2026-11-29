Juan Salinas 29 NOV 2026 - 09:00h.

Ha pasado por cuatro mesas electorales, ha llegado a casa de madrugada y recomienda no acudir a votar a primera hora: "Que esperen un poco"

Así es la peculiar jornada electoral en Villarroya, el pueblo de España que vota más rápido: "En las últimas lo hicimos en 26 segundos"

Compartir







Con la celebración de las elecciones generales de este domingo, miles de ciudadanos han tenido que acudir a un colegio para pasar allí la jornada electora como presidentes o vocales de una mesa tras haber recibido una notificación. Para muchos será la primera vez y, aunque no siempre se recibe con entusiasmo, forma parte de las obligaciones que acompañan a una convocatoria electoral.

Lo menos habitual, sin embargo, es que la suerte —o la mala suerte, según se mire— se repita una y otra vez. Es el caso de David Borrella, un cacereño de 35 años al que han llamado hasta en cuatro ocasiones para formar parte de una mesa electoral. "Pero esto es broma, ¿no?", recuerda que pensó la última vez, en una entrevista con la web de 'Informativos Telecinco'.

PUEDE INTERESARTE Cuánto se cobra por estar en una mesa electoral en 2026

La primera vez que le tocó fue en las generales de 2015. Después llegaron dos convocatorias en 2019, para las elecciones generales y las autonómicas de Extremadura, y una última en las generales de julio de 2023. "La primera vez te lo tomas como algo interesante, como una anécdota. Pero cuando te toca por segunda, tercera y cuarta vez ya empiezas a preguntarte qué está pasando", cuenta.

David reconoce que, aunque no le importa cumplir con esta obligación, cuatro convocatorias son demasiadas. "A mí no me importa ir. Incluso prefiero que me toque a mí antes que a una persona más mayor, a la que quizá le cueste más leer o escribir. No tengo ningún problema en hacerlo, pero que te llamen cuatro veces es demasiado", explica.

PUEDE INTERESARTE Qué pasa si no te presentas a una mesa electoral

Su primera experiencia, sin embargo, fue muy distinta. En 2015 acudió con curiosidad, dispuesto a descubrir desde dentro cómo funciona una jornada electoral. "Creo que todo el mundo debería pasar por una mesa al menos una vez en la vida", sostiene.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La llegada al colegio electoral, las explicaciones sobre el funcionamiento de la mesa, la apertura de las urnas y el recuento final forman parte de una experiencia que, al menos la primera vez, recuerda como “enriquecedora".

A las ocho de la mañana deben estar todos los convocados. Allí se explica cómo se constituye la mesa y qué documentación hay que cumplimentar. Cada integrante tiene una función. David ha pasado por todos los puestos a lo largo de sus cuatro convocatorias. Ha repetido como vocal y también ha ejercido una vez de presidente.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

14 horas de jornada: “No se paga lo suficiente”

Lo que no resulta tan atractivo es el tiempo que exige. La jornada comienza temprano y no termina cuando se cierran los colegios electorales. A las ocho de la tarde concluye la votación, pero entonces empieza otra parte del trabajo: el recuento de las papeletas y la cumplimentación de las actas y toda la documentación necesaria.

"Al principio empiezas con energía, pero cuando llega el momento de contar los votos ya no tienes la misma que por la mañana", reconoce. En su caso, las jornadas han sido especialmente largas. "Yo casi ninguna vez he salido antes de las doce de la noche".

Una responsabilidad que David ha asumido sin demasiadas quejas, aunque reconoce que la compensación económica no siempre parece suficiente para las horas que supone. Cuando comenzó a acudir, recuerda que cobraba unos 70 euros. Actualmente ronda los 75 euros. "Teniendo en cuenta que es una jornada de 14 horas, más o menos, creo que no se paga lo suficiente", señala.

El consejo de David: no acudir a votar a primera hora

Entre las anécdotas que conserva hay una que suele contar a quienes le preguntan por su experiencia. Tiene que ver con algo que desconocía antes de sentarse por primera vez en una mesa electoral: la posibilidad de que el primer ciudadano que acude a votar termine convirtiéndose en miembro de ella.

Ocurre cuando, durante la constitución de la mesa, falta alguno de los titulares y tampoco se presentan los suplentes necesarios. En esas circunstancias, la primera persona que llega para ejercer su derecho al voto puede verse obligada a quedarse y ocupar uno de los puestos.

A David le ocurrió durante su segunda convocatoria. Desde entonces, tiene una recomendación para quienes tengan pensado acercarse al colegio electoral nada más abrir: "Por eso le digo a la gente que no vaya a votar a primera hora, que espere un poco", dice, entre risas.

En otra ocasión, una de las personas titulares se presentó a las doce de la mañana, pero como el suplente ya se había quedado, este continuó en la mesa. “Aún así, fueron a buscar a la chica, a la titular, a su casa”, comenta.

En el pabellón de Moctezuma, en Cáceres, donde le ha correspondido participar, también ha vivido pequeñas confusiones con los votantes. “Hay algunas personas que acuden convencidas de que le corresponde votar allí y descubren que no aparece en el censo de ese colegio”.

"La gente joven suele desenvolverse bien, pero a las personas mayores hay que ayudarlas un poquito porque a veces están más despistadas", explica. Cuando alguien no figura en el listado, hay que comprobar dónde tiene asignado su colegio electoral y orientarlo para que pueda desplazarse hasta allí. “Eso puede generar algo de confusión, pero, dentro de lo normal, no suele haber problemas”, apunta.

David ha conseguido 'librarse' de las elecciones de este domingo pero han llamado a su hermana

Una tradición familiar: a su hermana la han llamado

Después de sus cuatro convocatorias, David ha conseguido librarse de las elecciones de este domingo. Sin embargo, la suerte se ha trasladado a otro miembro de su familia: su hermana ha sido llamada. "Yo creo que esto es de familia", bromea.

En algún momento llegó a plantearse recurrir una nueva convocatoria. Se informó sobre las posibilidades que tenía y entendió que, si dentro de un periodo de diez años le llamaban más de tres veces, podía presentar un recurso. “Pero al final nunca llegué a hacerlo”, dice.

No obstante, considera que podría establecerse algún límite para evitar que una misma persona sea convocada tantas veces. "Quizá con que a una persona le toque dos veces ya sería suficiente", apunta.

David trabaja como conductor repartidor de máquinas de vending. Por tanto, propone dar prioridad a las personas que se encuentran en situación de desempleo. "Yo empezaría por llamar a personas que están en el paro, que quizá necesitan más ese ingreso. Y, después, si no fuera suficiente, llamaría al resto de la gente", plantea.

"Vivirlo una vez en la vida es algo positivo"

Este domingo, David volverá a acercarse a las urnas, aunque esta vez desde el lado de los votantes. Después de cuatro experiencias como integrante de una mesa electoral, no tiene intención de renunciar a su derecho a participar en las elecciones.

Además, reconoce que le gusta encontrarse con quienes están trabajando en los colegios electorales. "Me gusta ir y saludar a los de la mesa y desearles suerte", comenta.

A quienes este domingo se estrenen como presidentes o vocales les recomienda, sobre todo, tranquilidad. "Que vayan sin nervios. Creo que vivirlo una vez en la vida es algo positivo y te enseña cómo funciona este mundo, y a trabajar en equipo", concluye.