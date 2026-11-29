El presidente de la mesa ha bromeado con un 'Anatop at', el lapsus que el líder del PP cometió durante una intervención

Elecciones generales 2026, en directo: a la ministra de Sanidad, Mónica García, se le olvida el DNI en casa y le falla la aplicación del móvil

Compartir







El candidato del PP a la Presidencia el Gobierno, Alberto Núñez Feijóo ha acudido a votar al colegio Ramiro de Maeztu de Madrid acompañado por su mujer, Eva de Cárdenas, y el alcalde de la capital.

El momento ha dejado una anécdota en la mesa electoral número 3, cuyo presidente, tras comprobar los datos del líder del PP, ha bromeado con un 'Anatop at', el lapsus que el líder del PP cometió durante una intervención en el Congreso de los Diputados y que se ha convertido en un meme viral en redes sociales.

PUEDE INTERESARTE Cómo votar con el DNI digital en las elecciones generales del 29N: esto es todo lo que necesitas para usar MiDNI

Feijóo ha respondido con humor: "Yo no tengo nada que ver con eso, pero hay que tomarlo con humor", ha zanjado.

Feijóo confía en el sistema democrático

El candidato del PP a la Presidencia el Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este domingo que confía en el sistema democrático y ha pedido a los ciudadanos que voten sin miedo y con memoria e ilusión en una jornada que decidirá el futuro de España, no solo para los próximos cuatro años sino probablemente para la próxima década.

"Soy un demócrata y, por tanto, confío en el sistema de mi país y estoy convencido que si alguien quiere violentarle, pues le vamos a pillar", ha declarado el candidato popular.

Esta noche, ha añadido, se va a "festejar la gran fiesta de democracia española" y "seguro que España va a tomar una decisión inapelable". "Esa decisión nos compete aceptarla a todos. Anticipo que yo el primero y el último en ponerme a disposición de los españoles", ha agregado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Feijóo ha hecho estas declaraciones tras votar, acompañado de su esposa, en el colegio Ramiro de Maeztu, en Madrid, y preguntado por si confía en la limpieza del sistema ha dicho que confía en los interventores, apoderados, en las mesas electorales y en la limpieza del escrutinio.

El líder de los populares ha llegado a las 10:30 horas al Ramiro de Maeztu, ubicado en el barrio madrileño de El Viso y donde estudió Bachillerato el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, etapa en la que jugó en la cantera del club de baloncesto Estudiantes, históricamente ligada al instituto.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

A las puertas lo esperaba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y numerosos ciudadanos que lo han recibido con aplausos y vítores de "presidente".

Feijóo ha saludado a varios de ellos antes de entrar en el colegio y depositar su voto en la urna correspondiente. Su esposa, Eva Cárdenas, lo ha hecho a continuación, en una mesa contigua.

Tras ello se ha dirigido a los medios y en su discurso le ha pedido a los ciudadanos que no voten con miedo, que voten con memoria, con convicción y sabiendo que lo que se va a elegir es un gobierno democrático.