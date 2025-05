Las crisis de pareja están a la orden del día . De hecho, España cuenta con una de las tasas de divorcio más altas de Europa: según el Instituto Nacional de Estadística, en 2023 hubo 76.685 divorcios , un 5,7% menos que en el año anterior. Eso sin contar con el número de parejas que, sin estar casadas, rompen su relación. Como señalan los expertos en relaciones, la mayoría de las parejas son disfuncionales (no hay parejas perfectas), pero obviamente hay grados y no todas ellas están destinadas a un amor largo y duradero.

"La terapia de pareja es necesaria cuando los integrantes de una relación ya no pueden hablar por sí solos de lo que realmente les preocupa. Es cierto que muchas parejas conversan todos los días sobre cuestiones operativas: hacer la compra, llevar a los niños al colegio, organizar la semana. Pero cuando se trata de temas más sensibles (cómo estamos, hacia dónde vamos, qué proyectos compartimos), muchas veces ya no logran hacerlo. Siempre digo que el diálogo es el oxígeno de la pareja, y no uso esa palabra por casualidad. Así como un ser humano no puede vivir sin oxígeno, una pareja no puede sostenerse sin diálogo".