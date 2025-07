Celia Molina 15 JUL 2025 - 06:40h.

Hablamos con Inmaculada Borrego, experta en el aparato digestivo, sobre la importancia de los 'patrones' a la hora de ir al baño

La barrera intestinal (o permeabilidad intestinal) es un sistema de defensa altamente efectivo contra patógenos y toxinas y su deterioro puede provocar graves problemas de salud en nuestro organismo. Bien lo sabe Inmaculada Borrego, experta en salud digestiva que convirtió su diagnóstico de colitis ulcerosa en toda una carrera profesional, a través de la que conocer en profundidad el asombroso funcionamiento de los intestinos. Tras múltiples estudios (y su experiencia propia), determinó que la inflamación del sistema digestivo está estrechamente ligada al estrés, los nervios y otras emociones reprimidas, tal y como explica en su libro 'Lo que tu mente calla, tu intestino lo grita' (Editorial Zenith).

"El intestino no solo procesa comida. Procesa experiencias. Está conectado con el cerebro, con el sistema inmune y el sistema nervioso como si fueran líneas directas. Lo que vives, lo que reprimes, lo que no dices, acaba afectando ahí dentro. Llevo años viendo en consulta cómo el cuerpo reacciona cuando la vida se desordena, y el intestino suele ser uno de los primeros en hablar. La ciencia ya lo ha demostrado: el eje intestino-cerebro es real. Pero hace falta aplicar esa información con humanidad, no solo con tecnicismos", subraya la especialista en una entrevista con la web de Informativos Telecinco.

"Lo que sale es lo que nos pasa dentro"

En concreto, Inmaculada Borrego nos ha hablado de la importancia de examinar cuáles son nuestros patrones a la hora de ir al baño. Según ella, los cambios en la textura de las heces o la continuidad de la defecación puede ser uno de nuestros mejores test domiciliarios: "Ir al baño es uno de los grandes termómetros de cómo está tu salud digestiva (y tu vida). Ni demasiado ni demasiado poco, ni muy duro ni muy blando. Sin esfuerzo, sin dolor, sin urgencias. Y por supuesto, sin rastro de mucosidad o sangre. Cada patrón dice algo", ha dicho, incidiendo en dos categorías principales que deben llamar nuestra atención: el estreñimiento y la diarrea y su relación con el estado de ánimo.

"El estreñimiento, por ejemplo, no es solo que “vas poco” al baño. Muchas veces, el cuerpo se cierra porque estás en tensión, como si algo dentro se quedara bloqueado. Y sí, físicamente hay menos movimiento intestinal. Pero también puede ser que estés aguantando más de la cuenta en todos los sentidos. La diarrea es lo contrario: todo va tan rápido que ni te da tiempo a procesar. Puede haber una causa física (una infección, algo que te ha sentado mal), pero también aparece cuando vas a mil, como si tu cuerpo quisiera soltarlo todo y cuanto antes. La urgencia también habla. Ese “o voy ya o no llego” suele reflejar que vives en alerta", subraya.

Por último, la experta insiste en "hacer caso" a la presencia de sangre y otras texturas extrañas: "Si hay mucosidad o restos, puede que el intestino esté inflamado, pidiendo descanso y cuidados urgentes. Lo que sale, habla de lo que pasa dentro. Si algo cambia de golpe, o se repite demasiado, escúchalo. No hace falta obsesionarse, pero tampoco mirar para otro lado porque el cuerpo habla. Otra cosa es que lo escuchemos", concluye. Para mantener sana nuestra microbiota, ese "gigantesco ecosistema" que todos tenemos dentro, en su libro advierte de que no es "suficiente tomar probióticos". Por ello, propone un recorrido de 28 días para empezar a reconectar con la digestión "sin agobios, con pautas realistas y sin esa obsesión por hacerlo todo perfecto".