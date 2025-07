Antoni Mateu 20 JUL 2025 - 08:00h.

¿Cuál es el papel de algunas vitaminas para mejorar la resaca? ¿Es realmente una práctica efectiva?

La bebida que te reduce el alcohol a la mitad

Cuando se trata de la ingesta de alcohol, al día siguiente sucede el fenómeno de la resaca en muchas ocasiones. Nuestro cuerpo no ha terminado de deshacerse de todas las sustancias tóxicas que hemos introducido: el hígado sigue trabajando para filtrar la sangre y que todo vuelva a la normalidad.

Sin embargo, aunque el consumo de alcohol en exceso no es recomendado, hay ciertos discursos que incitan a tomar vitaminas para poder llevar mejor las resacas del día siguiente. ¿Es esto cierto? ¿Se trata de algo realmente efectivo? Hemos contactado con la Dra. Morales-Bibiloni, residente de Medicina Familiar y Comunitaria en Girona y nos ha desvelado algunas de las claves más importantes.

“El mejor remedio para la resaca es reducir la ingesta de alcohol”

Aunque parece un detalle que se da por hecho, la doctora pone énfasis en un primer componente: reducir la propia cantidad de alcohol que se toma. “Cuando se trata de sustancias tóxicas que consumimos, lo ideal para tener menos resaca es minimizar estas para que el hígado pueda forzarse lo menos posible y que nuestro cuerpo vuelva a la normalidad”.

También destaca que algunas de las mejores maneras para paliar los desagradables efectos de la resaca son “beber mucha cantidad de agua y consumir frutas y verduras”. Además de estos elementos, la experta destaca un nuevo fenómeno que ya se puede ver en muchos lugares, y que se plantea como una alternativa a la reducción de la ingesta de alcohol: "Muchas marcas comerciales de bebidas destiladas están sacando al mercado derivados en versión 0,0. Se puede seguir disfrutando del sabor pero sin tener que someter a nuestro hígado a la depuración de tóxicos".

¿Qué hay de las vitaminas que mejoran la resaca?

La experta se muestra tajante ante este escenario, pues de acuerdo con sus palabras, “la ingesta de vitaminas para mejorar el rendimiento hepático con el pretexto de poder beber más es una trampa”. ¿Pero por qué?

“Las vitaminas del grupo B sí mejoran el rendimiento hepático, pero si las tomamos con la excusa de beber más, al final el principal perjudicado es el hígado. Este va a tener que soportar mayores cantidades de tóxicos para depurar”, explica.

A esto, también añade el punto de lo contraproducente: “Si se supera muy ampliamente la cantidad de alcohol que se toma, las vitaminas ya no nos van a servir. No porque estas no tengan efecto, sino porque este es limitado”.

En este sentido, la doctora pone encima de la mesa una metáfora visual para poder ilustrar esta tesitura: “tenemos que imaginarnos esto como un salón inundado y tallas para secar el agua. Si el agua nos llega al cuello no habrán toallas suficientes como para secar la zona”. Siendo las toallas, las vitaminas del grupo B y el agua en el salón como la cantidad de alcohol que ingerimos.

El hígado lo depura todo, más allá del alcohol

Aunque haya vitaminas que mejoran el rendimiento del filtrado hepático, Morales-Bibiloni recuerda la importancia de este órgano y de que este no debe maltratarse: “lo depura todo: alcohol, medicamentos y todos los compuestos tóxicos que tenemos en la sangre. Es un órgano necesario para poder vivir y usar vitaminas para beber más es una excusa que, a la larga, lo que hará es provocar daños que, dependiendo de cómo se produzcan estos, pueden ser irreversibles”, concluye.