Se recogen 10 kilos de toallitas por persona cada año en las estaciones depuradoras de España y el coste es de más de 200 millones de euros

El Ministerio de Transición Ecológica prepara un Real Decreto para que los productores se hagan cargo de los residuos de las toallitas

Otro año, misma polémica: las toallitas húmedas son un enorme problema para el medio ambiente. Lo demuestra el dato en el que se apunta a que ya se recogen 10 kilos de toallitas por persona cada año en las estaciones depuradoras de nuestro país, y el coste es de más de 200 millones de euros. Podríamos cambiarlo si dejásemos de tirarlas donde no debemos.

Porque si las tiramos al inodoro, muchas veces acaban en las playas cuando las depuradoras no son capaces de filtrarlas. Más allá del asco para los bañistas hay consecuencias para nuestra salud. "Toda esa contaminación es lo que nosotros comemos como pescadito", explica Lolo García Alarcón, de la asociación Equilibrio Marino.

Las toallitas que llegan a las depuradoras

Los números de las redes de saneamiento son un sinsentido: 2.300 toneladas recoge la empresa municipal de aguas en Málaga, 300 toneladas en San Sebastián, más de 700 en Sevilla.

Apiladas, las de la capital hispalense, equivalen a un edificio de diez plantas. En 'Informativos Telecinco' hemos visitado una de las depuradoras del Canal de Isabel II y hemos podido comprobar la cantidad de toallitas que llegan aunque estemos en agosto con mucha menos gente en Madrid.

"Recogemos más de 30.000 toneladas al año, el equivalente a cinco kilos por ciudadano de basura que nos empeñamos en tirar por el inodoro. Además, tenemos que invertir todos los años más de cinco millones en equipamiento para retenerlas adecuadamente", explica Miguel Ángel Gálvez, subdirector de Medio Ambiente del Canal de Isabel II.

Por eso, el Ministerio de Transición Ecológica prepara un Real Decreto para que los productores se hagan cargo de los residuos de las toallitas que ponen en el mercado.