El Ozempic se ha convertido en el fármaco estrella del año. Esta inyección está enfocada principalmente para pacientes diabéticos. Uno de sus principales efectos es que disminuye mucho el apetito de todos aquellos que se lo suministren. En Estados Unidos, muchos pacientes con sobrepeso y obesidad recurren a este método para perder kilos. Por eso, algunos restaurantes del país están reduciendo sus menús para adaptarlos a quienes lo toman, según informa Rosa Conde.

Las miniporciones triunfan en la restauración de varios puntos del mundo y son cada vez más populares en restaurantes de Nueva York y Dubái. Junto a estas reducidas comidas, también han surgido las minibebidas en las que se reduce su tamaño y la cantidad de alcohol que se toma.

Las 'miniporciones'

Los llaman 'menús Ozempic', porque este medicamento quita el apetito y cada vez lo toma más gente en ciudades como Nueva York o en otras localizaciones orientales como Dubái.

En concreto, entre un ocho y un diez por ciento de los estadounidenses han recurrido a estas plumas inyectables para conseguir perder peso. Los restaurantes han visto en la 'opción mini' un nicho de mercado para no perder clientes y, de la misma manera, ahorrar gastos.

España y el suministro del Ozempic

El Ozempic en España está financiado para tratar la diabetes tipo II, pero se utiliza cada vez más para combatir la obesidad. Hay que destacar que los expertos recomiendan siempre realizar una dieta saludable y practicar ejercicio para poder llegar a la pérdida deseada de peso.

Nutricionistas y médicos recomiendan que si a un paciente le sobran entre cinco y diez kilos deberá adelgazar de la manera tradicional y evitar los fármacos inyectables adelgazantes.

Sin embargo, si el paciente tiene un sobrepeso superior a este rango sí que se valorará y se estudiará si es recomendable recurrir a las plumas inyectables para proceder a este proceso adelgazante.

Riesgos en la salud al recurrir a los medicamento inyectables para perder peso

Precisamente en relación al Ozempic y otro fármaco similar, Wegovy, la Agencia Europea del Medicamento ha avisado de un posible efecto secundario. Basándose en varios estudios recientes, en algunos casos existe un posible vínculo entre su consumo y una pérdida súbita de visión.

La complicación detectada es una neuropatía óptica isquémica que interrumpe el flujo sanguíneo hacia el nervio óptico. Es la segunda causa más frecuente de ceguera en adultos después del glaucoma.