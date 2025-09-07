Sara Andrade 07 SEP 2025 - 10:30h.

El reconocido psicólogo Tomás Navarro nos descubre el secreto japonés para transformar nuestra vida con pequeños cambios

¿Qué es el método Kaizen y por qué todo el mundo habla de esta filosofía japonesa?

Compartir







Seguro que habrás oído hablar sobre la cultura japonesa. Esa en la que todo está orientado a estar más feliz con la vida y con el entorno. De cualquier hábito hacen realmente una experiencia y un aprendizaje. Hoy te hablamos de un método que te permite evolucionar y hacer las cosas mejor. Este concepto lo ha traído a España uno de los psicólogos más conocidos y fascinados por la cultura y tradiciones de Japón.

Tomás Navarro, autor del bestseller 'Kintsukuroi', ha escrito 'La senda kaizen' (editorial NekoBooks, 2025), un libro que nos acerca a esta filosofía de vida que él conoció dando una charla para Lexus. Allí uno de los ingenieros -que era japonés- le contó que kaizen es un verbo que indica la acción de realizar un cambio a mejor.

PUEDE INTERESARTE Cómo usar el método Kakebo japonés para ahorrar sin esfuerzo

"Las personas kaizen -de las que intento rodearme- no suelen ir por la vida lo que han hecho para tener una vida bonita, a veces porque no son conscientes de los que han logrado, otras veces porque lo guardan como un valioso secreto, pero mi profesión me permite entablar una relación distinta con ellas, analizar cómo viven y lo que han hecho para llegar allí", explica Tomás en el libro.

El método que él propone inspirado en el kaizen requiere, como dice, poco esfuerzo porque es consciente de que la vida en sí ya requiere de mucha energía, y no solemos disponer de demasiado tiempo. "En mi opinión hay tres grandes lecciones que podemos aprender del kaizen que pueden mejorar la vida de cualquier persona. La primera es la de empoderarte, saberte capaz y tomar el control de tu vida. La segunda es que hay que focalizarte en los procesos más que en los resultados, estos vendrán solos si los procesos son buenos, además serán más sólidos, perdurables y sostenibles. Y la tercera es que siempre hay espacio para mejorar si renunciamos a una mentalidad conformista", añade.

PUEDE INTERESARTE Ikuji, el método japonés que mejora la disciplina de los adolescentes

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

De dónde viene la filosofía kaizen

Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de países tuvieron que reconstruirse, también a nivel emocional. Tocado y hundido, Japón fue uno de esos países que tuvo que reinventarse y renacer para poder cambiar. El país reclutó a los mejores expertos mundiales de áreas tan importantes como la educación, la industria, el turismo o la gestión administrativa. Así poco a poco surgieron nuevas ideas que permitieron plantar la semilla de lo que es hoy el país en el mundo. "Kiichiro Toyota, fundador de la empresa Toyota, fue un pionero en la aplicación del kaizen en el entorno empresarial y, gracias a su visión, convirtió la empresa familiar en un gigante mundial de la automoción", subraya el psicólogo Tomás Navarro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Esta metodología permitió a la empresa mejorar tanto los procesos como la calidad de sus coches, además la insertó también en la plantilla, por lo que los empleados empezaron a aplicarla, no solo en su puesto de trabajo, sino fuera de él. Así fue como se acabó esparciendo por el país. Es decir, en definitiva es una práctica que permite ir haciendo las cosas cada vez mejor, sin prisas, día a día. Por tanto, es verdad que como en el caso de Japón o de muchas personas, se espera demasiado para aplicar cambios, por eso no es necesario tocar fondo para hacerlo.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Cómo aplicar el método kaizen en tu relación de pareja

Ahora que ya conocemos mejor de qué trata este método japonés, podemos aplicarlo en todas las áreas de nuestra vida, también en la pareja. ¿Cómo hacerlo? "Gesto a gesto, se crea, se fortalece y se consolida una relación. De la misma manera, la falta de gestos pequeños acaba provocando la muerte de algo que algún día fue bonito y sólido", comparte Tomás Navarro en 'La senda del kaizen'.

Para él, el amor debe ser recíproco y equilibrado, y tanto si tienes pareja como si no, conviene revisar qué esperas y qué expectativas tienes o tenéis cada uno del amor y de una relación de pareja. Esta es una forma de ser más honesto y conocer las diferencias.

Si estás en pareja, estos son algunos de los consejos que sugiere el psicólogo: