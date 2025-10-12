Sara Andrade 12 OCT 2025 - 06:31h.

Jim Murphy, entrenador de deportistas de élite, ha publicado un manual con el que alcanzar el máximo rendimiento

El método de los deportistas de élite para copiar en 2025: "Hay que establecer rutinas sólidas"

¿Alguna vez te has preguntado cómo logran los mejores del mundo rendir bajo máxima presión sin perder la calma, la confianza ni el equilibrio emocional? A raíz de esta pregunta, Jim Murphy, exjugador profesional de béisbol y entrenador de deportistas de élite, empezó a investigar y recoger sus hallazgos en 'Excelencia interior', un libro que ahora publica la editorial Conecta en España.

Durante más de 20 años entrenando y observando a deportistas de élite y una etapa de retiro deliberado en el desierto de Sonora, Murphy llegó a la conclusión de que el camino hacia el rendimiento extraordinario es, en realidad, el mismo camino que conduce a una vida plena. Así nació el concepto de excelencia interior, que integra entrenamiento mental, crecimiento personal y propósito vital.

Lo más curioso de este libro, no es solo su interior sino su repercusión. Poco se había oído hablar de Jim Murphy hasta que las cámaras en enero de 2025 captaron al jugador de los Philadelphia Eagles leyéndolo durante un partido. El libro que se convirtió en 'best seller' con más de 300.000 ejemplares vendidos en menos de un mes después de que A. J. Brown, jugador de fútbol americano de la NFL, no pudiese dejar de leerlo durante uno de sus partidos. ¿Qué tenía en su interior que tanto le fascinaba? Un aprendizaje de vida, un recorrido por el propio Jim que compartía ahora con los lectores y que es, en realidad, un profundo viaje hacia uno mismo. Para ganar, hay que mirar hacia dentro.

El libro habla, por tanto, del rendimiento deportivo: es una guía de transformación personal que ofrece herramientas concretas —ejercicios, principios, creencias renovadoras— para desarrollar el autocontrol emocional y soltar aquello que no puedes controlar, superar bloqueos, miedos y ansiedad mediante patrones de pensamiento poderosos y entrenar tu mente subconsciente para liberarte de creencias limitantes que sabotean tu potencial.

A través de esta premisa, el autor propone un cambio de paradigma: pasar de buscar el éxito como una meta externa, a cultivarlo como una consecuencia natural de la fortaleza interior. En lugar de enseñar “cómo ganar”, el libro enseña a vivir y competir desde un lugar de propósito, consciencia y libertad. No se trata de eliminar la ansiedad, el miedo o la presión, sino de aprender a relacionarse con ellos desde otro lugar: con coraje, sabiduría y amor. Charlamos con él para descubrir más sobre su método y su forma de entender la excelencia deportiva.

Pregunta: ¿A qué deportistas con los que has trabajado admiras más? ¿Qué tenían en común que les ayudó a alcanzar el éxito en sus carreras profesionales?

Respuesta: Los admiro a todos, aunque algunos destacan especialmente. Henrik Stenson, por su gran corazón, su esfuerzo y su tenacidad, y Ryan Dodd, por apostarlo todo desde el principio con excelencia interior. Muchos han destacado en muchos equipos increíbles. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Chandler Blanchet (que acaba de ganar el Korn Ferry Tour hace unas semanas) y lo ha dado todo.

P: No se habla mucho del bienestar emocional en el deporte, pero sí que es verdad, que en comparación con hace año es más frecuente que algunos deportistas hablen sobre su salud mental. ¿Cuáles crees que son los pilares del bienestar emocional para un deportista?

R: Los pilares del bienestar emocional y la fuerza interior son la conciencia de uno mismo, el amor y la gratitud. La conciencia de uno mismo para conocer tu verdadero yo, para lo qué has venido a este mundo y en qué te vas a convertir; el amor, el mayor poder del planeta, que nos permite ser valientes y conectar profundamente con los demás, y la gratitud, que nos aporta paz interior.

P: Cuando vemos a un atleta de élite, no pensamos que pueda sentirse inseguro o tener miedo. ¿Cómo se trabaja para desarrollar el autocontrol?

R: El autocontrol es, ante todo, el resultado de la alegría, que es una profunda sensación de bienestar, libertad y gratitud, independiente de las circunstancias, una alegría y un optimismo internos que provienen del amor.

P: Dedicas precisamente un capítulo a hablar sobre cómo conectar con el presente. Parece fácil, pero ¿cómo se consigue? ¿Por qué es importante para los deportistas?

R: El mayor reto al que nos enfrentamos en el rendimiento y en la vida es el miedo. El miedo proviene principalmente del egocentrismo, pero no hay miedo en el momento presente. El miedo surge cuando nos centramos en nosotros mismos y en el futuro. Podemos mejorar nuestra presencia aprendiendo a caminar en el amor y a practicar el no juzgar. Podemos hacerlo recordando el primer principio de la excelencia interior: todo está aquí para enseñarme y ayudarme, todo funciona para mi bien.

P: ¿Qué es "zoé" y qué importancia tiene controlar el ego para alcanzar nuestros objetivos? ¿Qué ocurre cuando el ego te domina?

R: Zoé es una palabra griega que significa plenitud absoluta de la vida, estar lleno de vitalidad, estar plenamente vivo. El mayor adversario al que nos enfrentamos en la vida somos nosotros mismos, más concretamente nuestro ego, esa parte de la mente que siempre está comparando, siempre se siente amenazada y nunca está satisfecha. Cuando nos domina el ego, rápidamente nos movemos hacia el miedo.