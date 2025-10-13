Un estudio británico revela que la salud mental tiene más impacto que la física en la satisfacción vital de los participantes de Parkrun

La popular iniciativa gratuita de 5 km aporta beneficios personales, sociales y económicos que podrían inspirar nuevas políticas de salud pública

La salud mental se ha consolidado como un componente esencial del bienestar global. No se trata solo de evitar la ansiedad o el estrés, sino de cultivar la felicidad, la autoestima y las relaciones sociales. En los últimos años, programas comunitarios que combinan deporte y convivencia se han convertido en herramientas clave para lograrlo.

Uno de los más exitosos es Parkrun, una red de carreras gratuitas de 5 kilómetros que se celebra semanalmente en diferentes países y que promueve la actividad física y la conexión social. Aunque todavía no se ha implantado en España, su filosofía ha cautivado a miles de personas en el Reino Unido, donde se ha convertido en un fenómeno de bienestar colectivo.

Un modelo para medir la felicidad a través del deporte

Investigadores de la Universidad Sheffield Hallam (Reino Unido) han demostrado que las mejoras en la salud mental son el mejor predictor de la satisfacción vital, incluso por encima de la condición física. El estudio, liderado por Steve Haake y publicado en PLOS Global Public Health, utilizó como ejemplo los datos de miles de participantes de Parkrun para diseñar un nuevo modelo de evaluación del bienestar.

Según los últimos indicadores británicos, la media de satisfacción vital es de 7,5 puntos sobre 10. Factores como la personalidad, la economía o el estado civil influyen notablemente, pero la salud mental y física siguen siendo determinantes. Por eso, los científicos se propusieron averiguar cómo las actividades deportivas colectivas podían transformar la percepción de bienestar.

Más de 78.000 corredores respondieron a encuestas sobre su estado de salud, felicidad y nivel de actividad, y sus resultados se compararon con los de casi un millón de personas que habían participado al menos una vez en Parkrun durante el último año.

La salud mental, motor de la satisfacción vital

Los resultados fueron contundentes: sentirse más sano, y sobre todo más feliz, está directamente vinculado con una mayor satisfacción con la vida. Incluso las personas que afirmaban tener una salud “muy mala” al comenzar notaron grandes mejoras en su bienestar tras un tiempo participando en Parkrun.

Aunque la condición física también desempeñó un papel importante, las emociones positivas, la diversión y la sensación de logro fueron los factores más influyentes. Las mujeres y las personas mayores se mostraron más propensas a experimentar estos beneficios, mientras que la satisfacción vital fue más baja en edades medias.

El estudio también cuantificó el impacto económico de esta práctica comunitaria: Parkrun genera unos 668 millones de libras (aproximadamente 767 millones de euros) para la economía británica. Una cifra que demuestra que los beneficios del bienestar no solo se sienten, también se miden.

Un impulso para la salud pública

"Nuestro artículo anterior demostró que la satisfacción vital aumentaba para quienes participaban en Parkrun; lo que desconocíamos era cómo funcionaba. Este nuevo artículo nos ha dado respuesta a esta pregunta: el estado de salud, el aumento del nivel de actividad y el placer de acumular Parkruns. Más que los aspectos físicos del Parkrun, lo más importante son las mejoras en la salud mental, como la felicidad, la sensación de logro personal y la diversión".

"Es importante destacar que ahora contamos con un modelo que podemos utilizar para cualquier iniciativa de salud pública, incluso si no está relacionada con la salud. En un mundo con recursos limitados, el modelo es una forma útil de determinar qué iniciativas son más eficaces".

El caso de Parkrun demuestra que hacer ejercicio acompañado puede ser una de las formas más simples y potentes de cuidar la mente. Correr no solo fortalece los músculos: también construye comunidad, genera sentido de pertenencia y contribuye a una sociedad más sana y feliz.