Jenifer Moreno Fernando Concheiro 26 OCT 2025 - 17:44h.

Elsa Punset ha puesto el broche final a la primera edición de 'Cangrejos Albinos', un espacio en el que ha charlado sobre la salud mental y hiperconexión digital

'Cangrejos Albinos', nominado a los Premios iVoox 2025 en la categoría de 'Actualidad y Sociedad'

Elsa Punset, una de nuestras grandes referentes en inteligencia emocional, ha puesto el broche final a la primera edición de 'Cangrejos Albinos', un espacio conducido por la presentadora de Informativos Telecinco Ángeles Blanco y creado por los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (CATC) en colaboración con Mediaset España y que se puede disfrutar en la plataforma Mediaset Infinity. La filósofa y divulgadora ha hablado sobre la salud mental y ha alertado de los riesgos de las redes sociales, especialmente en los jóvenes que han nacido con ellas sin ningún tipo de control.

En el auditorio los Jameos del Agua, en la isla de Lanzarote, Elsa Punset ha abordado este sábado 25 de octubre la charla ‘Educar las emociones’, un encuentro con Ángeles Blanco para el que se agotaron las entradas días antes de la fecha.

Elsa Punset aboga por crear espacios más empáticos

En este entorno único, la escritora, hija del célebre divulgador científico, presentador y político, Eduard Punset, se ha sentado con la presentadora de Informativos Telecinco para hablar sobre la necesidad de construir espacios más empáticos desde la educación y el bienestar.

Durante la conversación, Punset ha vuelto a conectar la ciencia con la vida cotidiana, reflexionando sobre la salud mental. “Los jóvenes más insatisfechos están en los países más ricos, es decir, que la riqueza no te protege de eso”, ha aseverado.

Además, la divulgadora ha hecho hincapié en los peligros de las redes sociales, ya que las personas, escondidas detrás del anonimato, mostramos la peor versión de nosotros mismos.

Estamos viviendo de forma muy poco empática

“Cuando tú estás tecleando detrás de una pantalla, no sientes al otro. A pesar que somos seres muy empáticos, estamos viviendo de forma muy poco empática”, ha comentado, recalcando que estamos viviendo de una manera “muy desconectada”.

Para Punset, especial atención merecen los jóvenes, ya que considera que son una generación desprotegida en internet. “Los padres no son ni conscientes de lo que sus hijos padecen en las redes sociales”, de la “violencia”, ha asegurado, especificando el caso concreto de las chicas: “Ha sido terrible. Lo que reciben, lo que leen, lo que ven...”.

Ante esta situación, la divulgadora ha hecho un llamamiento a reconectar: “Yo creo que la desconexión es la gran pobreza y uno de los grandes retos que tenemos por delante en nuestra sociedad, cómo reconectamos”.

Para ella, cuidar de nuestra salud pasa por despejar nuestra mente, es decir, por “tender puentes entre la naturaleza y la salud del bienestar humano”.

Otros encuentros de 'Cangrejos Albinos'

Antes que Elsa Punset, han por el programa de ‘Cangrejos Albinos’ la nadadora Gemma Mengual, el chef Ángel León y el periodista Iñaki Gabilondo. Todas estas charlas se pueden disfrutar en la plataforma Mediaset Infinity.

El nombre 'Cangrejos Albinos' surge de los pequeños crustáceos ciegos y albinos que habitan en Jameos del Agua y es gracias a esa inspiración con la que nació la apuesta de charlar con grandes figuras del pensamiento, el arte, la ciencia y la cultura contemporánea como Elsa Punset, Gemma Mengual, Ángel León o Iñaki Gabilondo.